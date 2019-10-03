Прямой эфир
04 окт 10:44 У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы 08 окт 11:08 Без отопления в Кирове остается 17 домов, без горячей воды более 30 04 окт 10:52 В областной Филармонии прошли торжественные мероприятия к Дню учителя 04 окт 17:34 В Кировской области создадут единую транспортную компанию 03 окт 17:36 В Краеведческом музее Слободского появился необычный экспонат - "Ведьмин залом" 04 окт 17:26 В Кирове проходит Слет поисковых отрядов ПФО 08 окт 17:34 В Кировской области начала курсировать электричка нового поколения 07 окт 10:32 Скончалась Заслуженный художник России Инна Широкова. 04 окт 10:33 МХК «Олимпия» сыграет с лидером конференции «Восток». 04 окт 14:53 В Кирове проходят всероссийские соревнования общества "Динамо" по самбо
3°C
$
64,74
71,3
10 октября 13:06
10 окт 12:00 Из кировских аптек пропал преднизолон 10 окт 11:04 Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье» 10 окт 11:00 На одном из участков в садоводческом товариществе города Кирова появился автосервис 10 окт 10:56 Кировчане снова жалуются на странный запах от водопроводной воды 09 окт 17:39 Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом 09 окт 17:37 В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны 09 окт 15:12 Выставка Петра Серкина в выставочном зале Вятского художественного музея 09 окт 14:01 «Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор. 09 окт 12:09 Почему экологи хотят свернуть проект по раздельному сбору мусора? 09 окт 11:17 Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта
Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье»

Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье»

Сегодня, 11:04
98
Валентина Палкина

Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье». Регион на окружном уровне представляют два коллектива - учебный театр колледжа культуры и театральная студия "Стрекоза" из Вятскополянского района.

8 октября во всех регионах Приволжского федерального округа прошла трансляция спектакля «Красная шапочка» народного учебного театра Вятского колледжа культуры.

По итогам регионального этапа спектакль был отмечен дипломом за лучшую сценографию и вышел в финал фестиваля "Театральное Приволжье". Главная задача нового общественного проекта ПФО - вовлечение молодежи в театральную среду.

ДМИТРИЙ ГУСЛИКОВ УЧАСТНИК УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«В театре - постоянное перевоплощение, сегодня ты один человек, завтра другой, каждый день какие-то новые приключения, это новая жизнь, которая недоступна в обычной жизни».

В Кировской области развернулась масштабная кампания в поддержку финалистов окружного проекта. Акцию в социальных сетях под хэштегом #ТеатральноеПриволжье43 поддержал и глава региона Игорь Васильев.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Благодаря фестивалю у юных актеров появилась возможность открыть в себе новые таланты, приобщиться к творческому процессу создания театральных постановок и погрузиться в мир искусства перевоплощения, безусловно, участие в проекте станет бесценным опытом в жизни каждого из них».

Еще один финалист фестиваля - спектакль "Как Настя чуть кикиморой не стала" театральной студии "Стрекоза" из Вятскополянского района. Эту постановку также смогли посмотреть кировские школьники и студенты.

ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ноябре будут подведены итоги окружного проекта "Театральное Приволжье", из всех участников постановок всего ПФО будет выбран победитель».

Видеоверсии спектаклей размещены на сайте фестиваля. Церемония награждения победителей пройдет в Нижнем Новгороде в декабре.

Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье»

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама