Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье». Регион на окружном уровне представляют два коллектива - учебный театр колледжа культуры и театральная студия "Стрекоза" из Вятскополянского района.8 октября во всех регионах Приволжского федерального округа прошла трансляция спектакля «Красная шапочка» народного учебного театра Вятского колледжа культуры.По итогам регионального этапа спектакль был отмечен дипломом за лучшую сценографию и вышел в финал фестиваля "Театральное Приволжье". Главная задача нового общественного проекта ПФО - вовлечение молодежи в театральную среду.В Кировской области развернулась масштабная кампания в поддержку финалистов окружного проекта. Акцию в социальных сетях под хэштегом #ТеатральноеПриволжье43 поддержал и глава региона Игорь Васильев.Еще один финалист фестиваля - спектакль "Как Настя чуть кикиморой не стала" театральной студии "Стрекоза" из Вятскополянского района. Эту постановку также смогли посмотреть кировские школьники и студенты.Видеоверсии спектаклей размещены на сайте фестиваля. Церемония награждения победителей пройдет в Нижнем Новгороде в декабре.