Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье». Регион на окружном уровне представляют два коллектива - учебный театр колледжа культуры и театральная студия "Стрекоза" из Вятскополянского района.
8 октября во всех регионах Приволжского федерального округа прошла трансляция спектакля «Красная шапочка» народного учебного театра Вятского колледжа культуры.
По итогам регионального этапа спектакль был отмечен дипломом за лучшую сценографию и вышел в финал фестиваля "Театральное Приволжье". Главная задача нового общественного проекта ПФО - вовлечение молодежи в театральную среду.
ДМИТРИЙ ГУСЛИКОВ УЧАСТНИК УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«В театре - постоянное перевоплощение, сегодня ты один человек, завтра другой, каждый день какие-то новые приключения, это новая жизнь, которая недоступна в обычной жизни».
В Кировской области развернулась масштабная кампания в поддержку финалистов окружного проекта. Акцию в социальных сетях под хэштегом #ТеатральноеПриволжье43 поддержал и глава региона Игорь Васильев.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Благодаря фестивалю у юных актеров появилась возможность открыть в себе новые таланты, приобщиться к творческому процессу создания театральных постановок и погрузиться в мир искусства перевоплощения, безусловно, участие в проекте станет бесценным опытом в жизни каждого из них».
Еще один финалист фестиваля - спектакль "Как Настя чуть кикиморой не стала" театральной студии "Стрекоза" из Вятскополянского района. Эту постановку также смогли посмотреть кировские школьники и студенты.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ноябре будут подведены итоги окружного проекта "Театральное Приволжье", из всех участников постановок всего ПФО будет выбран победитель».
Видеоверсии спектаклей размещены на сайте фестиваля. Церемония награждения победителей пройдет в Нижнем Новгороде в декабре.