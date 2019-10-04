Новая термопластиковая разметка на дорогах Кирова уже отваливается

Современные технологии оказались не так уж и хороши. Термопластиковая разметка, которую нанесли на дороги в этом году, стирается быстрее обычной.Проверку временем не прошла. Новая термопластиковая разметка уже отваливается. Ее нанесли совсем недавно, но сколы уже образовались на многих участках.Жители областного центра стали бить тревогу. Представители общественности выявили множество мест, где образовались сколы.Сколы есть и на сплошных линиях и на другой разметке. Члены группы рабочего контроля говорят, потребовали от подрядчика, который наносил разметку, исправить все нарушения.Городские власти говорят о том, что не примут дороги с такой разметкой и не выделят ни копейки на исправление нарушений. Подрядчик обязан устранить их за свой счет.