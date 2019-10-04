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Новая термопластиковая разметка на дорогах Кирова уже отваливается

Новая термопластиковая разметка на дорогах Кирова уже отваливается

Вчера, 17:41
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Артем Макаров

Современные технологии оказались не так уж и хороши. Термопластиковая разметка, которую нанесли на дороги в этом году, стирается быстрее обычной.

Проверку временем не прошла. Новая термопластиковая разметка уже отваливается. Ее нанесли совсем недавно, но сколы уже образовались на многих участках.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Термпластиковая разметка нанесена на 33-х улицах в городе Кирове. Как говорят общественные активисты, сколы взялись из-за того, что во время нанесения были нарушены технологические процессы».

Жители областного центра стали бить тревогу. Представители общественности выявили множество мест, где образовались сколы.

КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная проблема - это, конечно, пешеходные переходы. Это где нанесение пластиковой разметки было более многочисленным. Там где толще слой, там мы наблюдаем большое отслоение».

Сколы есть и на сплошных линиях и на другой разметке. Члены группы рабочего контроля говорят, потребовали от подрядчика, который наносил разметку, исправить все нарушения.

ЮРИЙ ШЛЕМЕНЗОН, ЧЛЕН ГРУППЫ КОНТРОЛЯ:
«Работы на данный момент не приняты и не оплачены. Мы должны сейчас проследить и найти те участки, где мы увидели нарушения, и принять меры по их ликвидации».

Городские власти говорят о том, что не примут дороги с такой разметкой и не выделят ни копейки на исправление нарушений. Подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Новая термопластиковая разметка на дорогах Кирова уже отваливается

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