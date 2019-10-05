В Кирове устанавливаются новые комплексы фото и видеофиксации: Кордон, Арена, Паркон, а также совершенно новая система, которая будет фиксировать нарушения на пешеходных переходах.Место для установки комплексов видео фиксации выбирается совместно с МВД в потенциально опасных местах, где по статистике происходит много аварий. Система "Кордон", которая сейчас монтируется в районе морга на Тихой, разработана в Санкт-Петербурге. В отличие от более ранних моделей, эта одновременно может собирать информацию о 32 автомобилях.Все материалы, содержащие съемку предположительного нарушения правил отсматриваются, и анализируются специалистами ГИБДД. Если нарушение установлено, то правонарушители получают по почте "Письмо счастья".Сейчас в Кирове происходит установка нового комплекса видеофикасации на пешеходных переходах - такие камеры будут установлены на улице Преображенской 53, на пешеходном переходе у Цирка и на улице Карла Маркса, 47 в районе поликлиники.Первый комплекс видеофиксации, направленный на пешеходный переход заработает в ближайшие 2-3 недели.По данным ГИБДД более 90% всех фиксируемых камерами нарушений - это превышение скорости. Каждое 13 нарушение связано с проездом на запрещающий сигнал светофора и выезд за полосу разметки. По мнению правоохранителей, использование комплексов фото и видеофиксации ощутимо снижают аварийность в регионе, Так за 9 месяцев 2019 года на 44% уменьшилось количество случаев превышения скорости, на 18% снизилось количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения.