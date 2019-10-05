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Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением

Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением

Сегодня, 17:41
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Михаил Конышев

С наступлением холодной погоды нагревательные приборы и неисправные печи чаще всего становятся причиной бытовых пожаров. Чтобы предупредить возможные ЧП, в рейд по домам с печным отоплением ежедневно отправляются инспекторы пожнадзора.

За 9 месяцев 2019 года в Кировской области произошло 2219 пожаров. Из них 193 - из-за неисправных печей или нарушения правил их эксплуатации. Погибли 8 человек, 5 травмировано. Отметим, что количество печных пожаров в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%. Для профилактики возникновения пожаров в жилом секторе на территории региона ежегодно проходит операция "Отопление".

МИХАИЛ СИНЬКО, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«Чтобы не допустить беды нужно соблюдать простые правила. Своевременно очищать отопительные печи и дымоходы от золы и шлаков. Делается это не реже одного раза в три месяца. Необходимо иметь предтопочный лист на горючем полу размером 0.5 на 0.7».

Также не допускается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями и не оставлять топящиеся печи без присмотра. Сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу с населением, напоминают правила пожарной безопасности, а также действия при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

МИХАИЛ СИНЬКО, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф на граждан до трех тысяч рублей».

Добавим, что сотрудники МЧС проводят рейды на объектах энергетики и отопительного комплекса, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер. На особом контроле находятся дома с проживанием многодетных семей, престарелых и одиноких граждан.

Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением

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