Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением

С наступлением холодной погоды нагревательные приборы и неисправные печи чаще всего становятся причиной бытовых пожаров. Чтобы предупредить возможные ЧП, в рейд по домам с печным отоплением ежедневно отправляются инспекторы пожнадзора.За 9 месяцев 2019 года в Кировской области произошло 2219 пожаров. Из них 193 - из-за неисправных печей или нарушения правил их эксплуатации. Погибли 8 человек, 5 травмировано. Отметим, что количество печных пожаров в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%. Для профилактики возникновения пожаров в жилом секторе на территории региона ежегодно проходит операция "Отопление".Также не допускается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями и не оставлять топящиеся печи без присмотра. Сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу с населением, напоминают правила пожарной безопасности, а также действия при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.Добавим, что сотрудники МЧС проводят рейды на объектах энергетики и отопительного комплекса, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер. На особом контроле находятся дома с проживанием многодетных семей, престарелых и одиноких граждан.