Угрожают ли заброшенные здания здоровью кировчан? Общественные активисты говорят, что да. Зачастую такие объекты не огорожены и проникнуть на опасную территорию может каждый желающий.Дома стареют, и оказываются никому не нужными. Это здание располагается недалеко от площади двадцатого партсъезда. Когда-то люди сюда заходили очень часто.А также мусор и долгое эхо. Кировчане опасаются, что здесь, рано или поздно произойдет пожар. А это тоже район Филейки. Строительство этого жилого дома должно было быть завершено еще в 2017-м году. Однако на эту территорию давно не ступала нога строителя.На территории стройплощадки сложены кирпичи, где-то торчит арматура, а так же вырыт котлован. Подобные объекты представляют опасность для здоровья кировчан. Об этом говорят общественные активисты. Они подсчитали, что на территории областного центра располагаются более двух десятков заброшенных зданий.Общественники обратились в администрацию Кирова, чтобы навести на этих объектах порядок, оградить от посторонних территорию и призвать к ответственности владельцев земли.