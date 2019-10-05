Угрожают ли заброшенные здания здоровью кировчан? Общественные активисты говорят, что да. Зачастую такие объекты не огорожены и проникнуть на опасную территорию может каждый желающий.
Дома стареют, и оказываются никому не нужными. Это здание располагается недалеко от площади двадцатого партсъезда. Когда-то люди сюда заходили очень часто.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Изначально здесь были бани. Затем, располагался торговый центр. Двери до сих пор открыты. Но сейчас здесь ни единой души. Только обшарпанные стены и запустенье».
А также мусор и долгое эхо. Кировчане опасаются, что здесь, рано или поздно произойдет пожар. А это тоже район Филейки. Строительство этого жилого дома должно было быть завершено еще в 2017-м году. Однако на эту территорию давно не ступала нога строителя.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Попасть на территорию стройплощадки, проще простого. Когда-то на этом месте была калитка. Сейчас ее просто напросто нет. Не смотря на то, что здание не достроено, назвать его необитаемым - нельзя. Местные жители говорят, что днем здесь постоянно играют дети, а по вечерам собираются маргинальные личности».
На территории стройплощадки сложены кирпичи, где-то торчит арматура, а так же вырыт котлован. Подобные объекты представляют опасность для здоровья кировчан. Об этом говорят общественные активисты. Они подсчитали, что на территории областного центра располагаются более двух десятков заброшенных зданий.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К сожалению, в нашей области уже были печальные случаи, когда дети получали тяжелейшие травмы, падая с высоты на таких заброшенных объектах».
Общественники обратились в администрацию Кирова, чтобы навести на этих объектах порядок, оградить от посторонних территорию и призвать к ответственности владельцев земли.