С 1 января 2020 года изменится налогообложение маломерных судов

С 1 января в России появится новый налог. Им будут облагаться все владельцы маломерных судов, не важно - с мотором у вас лодка или без него. Можно ли избежать дополнительных расходов - узнал Иван Швецов.Эта новость касается почти 11 тысяч рыбаков и любителей активного отдыха на реке в Кировской области. Именно столько лодок стоит на учете в Реестре маломерных судов. Согласно принятым поправкам, все плавательные средства, даже вёсельные и не имеющие двигатель, масса которых превышает 200 кг, с января 2020 года будут облагаться транспортным налогом. Однако, маломерное плавательное средство, которое оснащено мотором, мощность которого меньше 8 кВт, и общим весом менее 200 кг, не подлежит обязательной регистрации, а потому его собственник освобождается от уплаты транспортного налога. Говоря проще, если у вас обычная гребная лодка или лодка с мотором до 10 лошадиных сил её нужно как можно скорее снять с учета. И тогда налог со следующего года начисляться не будет.Добавим, что плавательное маломерное средство считается таковым, если имеет длину меньше 20 метров, и вмещает на борт не более 12 пассажиров. Госпошлина за снятие лодки с учета не берётся. Если вы собираетесь проходить эту процедуру очно, а не через интернет, захватите с собой в ГИМС судовой билет, оригинал паспорта, копию паспорта, включая первую страницу и прописку. Само заявление заполняется на месте.Снять маломерное судно с учета: г. Киров, ул. Дружбы, 4. к. 8.За дополнительной информацией можно обратиться в ГИМС МЧС России по Кировской области. Офис находится в Кирове, на улице Дружбы, 4 кабинет 8.