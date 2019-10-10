Качество отремонтированных дорог в Кирове проверили представители власти

После завершения проекта "Безопасные и качественные дороги" приемная комиссия провела осмотр нескольких объектов. Насколько качественно отремонтированы дороги в городе?
36 из 45 запланированных для ремонта объектов на сегодняшний день сданы, на стадии выполнения работ находятся только два объекта - один в Кирово-Чепецке, другой - на улице Спасской города Кирова. Последний должен быть готов к 1 ноября. Одним из самых протяженных объектов стала улица Ленина - было отремонтировано 4,6 километра дороги.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МКУ "УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КИРОВА":
«Какие же работы здесь были произведены: замена бортового камня порядка двух километров - это был установлен новый бортовой камень. Значит, 300 метров подняли мы гранитного бордюра существующего, также здесь были выполнены работы по усилению 6 остановок общественного транспорта железобетонными плитами».
В Кирове в этом году планировалось отремонтировать 19 объектов, но в результате экономии средств к списку участков прибавилась и улица Спасская.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«У нас в текущем году основное внимание для ремонта и реализации национального проекта было отдано основным магистралям. Все, наверно, видели в течение летнего времени, мы отремонтировали Октябрьский проспект, улицу Ленина, улицу Воровского, улицу Московскую, улицу Проезжую - это дамба от Старого моста - такие улицы с самым интенсивным движением».
Кроме того, были выполнены работы, связанные с безопасностью дорожного движения: на семи улицах была нанесена новая разметка, заменены либо установлены новые дорожные знаки, также прошла модернизация светофоров и установка ограждений. Добавим, что на 116 километров дорог Кировской области было выделено 2 миллиарда 200 миллионов рублей.