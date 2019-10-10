Прямой эфир
11 окт 10:55 Более 52 миллионов рублей отдали кировчане мошенникам 11 окт 11:00 В Кирове устанавливаются новые комплексы фото и видеофиксации 10 окт 17:42 В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников 10 окт 12:00 Из кировских аптек пропал преднизолон 11 окт 17:45 Жители улицы Московской пытаются найти управу на недобросовестных подрядчиков 11 окт 19:30 С 1 января 2020 года изменится налогообложение маломерных судов 10 окт 17:47 Кировчанки победили на международном турнире по боксу 11 окт 14:53 В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова 11 окт 14:47 В Кирове проходит месячник психического здоровья 10 окт 13:48 ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.
3°C
$
64,25
70,85
15 октября 20:33
15 окт 17:46 Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века" 15 окт 17:42 Районные больницы региона получили новые маммографы 15 окт 15:48 В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ 15 окт 15:44 В Кирове проходит волонтерская акция "Чистая память" 15 окт 11:46 В Вятской филармонии открылся виртуальный концертный зал 15 окт 11:08 Во многих домах Кирова несколько месяцев не работают лифты 15 окт 11:04 Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Кирове 15 окт 10:55 В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых 15 окт 08:51 Воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии» возглавил хоккейный клуб «Сочи». 14 окт 17:53 В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам
Качество отремонтированных дорог в Кирове проверили представители власти

Качество отремонтированных дорог в Кирове проверили представители власти

Вчера, 11:55
402
Альбина Самигуллина
Качество отремонтированных дорог в Кирове проверили представители власти

После завершения проекта "Безопасные и качественные дороги" приемная комиссия провела осмотр нескольких объектов. Насколько качественно отремонтированы дороги в городе?

36 из 45 запланированных для ремонта объектов на сегодняшний день сданы, на стадии выполнения работ находятся только два объекта - один в Кирово-Чепецке, другой - на улице Спасской города Кирова. Последний должен быть готов к 1 ноября. Одним из самых протяженных объектов стала улица Ленина - было отремонтировано 4,6 километра дороги.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МКУ "УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КИРОВА":
«Какие же работы здесь были произведены: замена бортового камня порядка двух километров - это был установлен новый бортовой камень. Значит, 300 метров подняли мы гранитного бордюра существующего, также здесь были выполнены работы по усилению 6 остановок общественного транспорта железобетонными плитами».

В Кирове в этом году планировалось отремонтировать 19 объектов, но в результате экономии средств к списку участков прибавилась и улица Спасская.

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«У нас в текущем году основное внимание для ремонта и реализации национального проекта было отдано основным магистралям. Все, наверно, видели в течение летнего времени, мы отремонтировали Октябрьский проспект, улицу Ленина, улицу Воровского, улицу Московскую, улицу Проезжую - это дамба от Старого моста - такие улицы с самым интенсивным движением».

Кроме того, были выполнены работы, связанные с безопасностью дорожного движения: на семи улицах была нанесена новая разметка, заменены либо установлены новые дорожные знаки, также прошла модернизация светофоров и установка ограждений. Добавим, что на 116 километров дорог Кировской области было выделено 2 миллиарда 200 миллионов рублей.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама