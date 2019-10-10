В Нововятске близится к завершению строительство нового детского сада

Пять детских садов планируют достроить в Кирове до конца этого года. Детский сад в Нововятске откроет свои двери для детей уже в декабре. Каким он будет?Покраска, шпаклёвка и приборка - в новом здании детского сада сейчас ведутся последние отделочные работы. Уже совсем скоро сюда придут первые малыши, а пока экскурсию проводят для их родителей и чиновников.Детский сад рассчитан на 270 мест. Помимо просторных игровых и спальных комнат, здесь есть и современный бассейн - а значит, дети смогут научиться плавать.Стены в каждой группе художник разрисовывал индивидуально - стены украшают ёжики, совы, олени и другие животные. Родители малышей, которым предстоит сюда ходить, признаются - открытия детского сада ждали давно. Сейчас детей приходится водить в другой корпус детского сада, который находится далеко. Новое же здание - в шаговой доступности.Порадуют детей и площадки на улице - современные качели и даже небольшая метеостанция.