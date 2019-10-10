В Нововятске близится к завершению строительство нового детского сада

Пять детских садов планируют достроить в Кирове до конца этого года. Детский сад в Нововятске откроет свои двери для детей уже в декабре. Каким он будет?
Покраска, шпаклёвка и приборка - в новом здании детского сада сейчас ведутся последние отделочные работы. Уже совсем скоро сюда придут первые малыши, а пока экскурсию проводят для их родителей и чиновников.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Поэтому детскому саду у нас поставка оборудования и комплектация оборудования, начиная с 15 октября. Здесь, вы сами видите, степень готовности очень высокая, и я надеюсь, что у нас все получится».
Детский сад рассчитан на 270 мест. Помимо просторных игровых и спальных комнат, здесь есть и современный бассейн - а значит, дети смогут научиться плавать.
ЮРИЙ ЗАХАРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Первый такой садик был построен в микрорайоне Урванцево. в этом садике мы изменили дизайнерские решения - это решения по фасадным группам, и внутриинтерьерные решения».
Стены в каждой группе художник разрисовывал индивидуально - стены украшают ёжики, совы, олени и другие животные. Родители малышей, которым предстоит сюда ходить, признаются - открытия детского сада ждали давно. Сейчас детей приходится водить в другой корпус детского сада, который находится далеко. Новое же здание - в шаговой доступности.
АНАСТАСИЯ КУСТОХИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОВЯТСКА:
«Мы очень рады, что мы сюда идем. Это очень красивый, светлый, яркий детский сад. Впечатления такие, что просто, аж душа выпрыгивает».
Порадуют детей и площадки на улице - современные качели и даже небольшая метеостанция.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот детский сад откроют уже в декабре. Кроме того, до конца этого года планируют сдать еще 5 детских садов в городе Кирове. А уже в следующем году планируют построить 10 детских дошкольных учреждений на территории Кировской области».