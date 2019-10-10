В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых. Один из самых дорогих лотов - внедорожник бывшего главы региона скоро отправится к новому владельцу. Что еще передано на реализацию?Сейчас номер, конечно, снят, но находится не так уж и далеко - в салоне автомобиля. Машина была продана быстрее всего остального имущества, переданного для реализации с начала сентября этого года. Кто купил её сказать нельзя, поскольку любые предметы дороже 500 тысяч рублей продаются через электронный аукцион анонимно. Кроме автомобиля, среди имущества Никиты Белых немало других вещей из мира роскоши большого чиновника: это коллекция эксклюзивных часов и редких книг, а также дорогие подарки.Торги ограничены по времени, если за отведенное время, а это всего 2 месяца предметы не купят, их вернут на переоценку, после чего снова выставят на продажу, но уже по более низкой цене. Все доходы от продажи этого имущества пойдут в казну государства.Добавим, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взяточничество в феврале 2018 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.