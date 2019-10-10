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В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых

В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых

Сегодня, 10:55
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Иван Швецов
В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых

В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых. Один из самых дорогих лотов - внедорожник бывшего главы региона скоро отправится к новому владельцу. Что еще передано на реализацию?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Автомобиль Никиты Белых, бывшего губернатор Кировской области, был продан чуть больше чем за 1 миллион рублей. По мнению оценщиков, сама машина не стоит так дорого, на её стоимость повиляли государственные номера А 001 КО».

Сейчас номер, конечно, снят, но находится не так уж и далеко - в салоне автомобиля. Машина была продана быстрее всего остального имущества, переданного для реализации с начала сентября этого года. Кто купил её сказать нельзя, поскольку любые предметы дороже 500 тысяч рублей продаются через электронный аукцион анонимно. Кроме автомобиля, среди имущества Никиты Белых немало других вещей из мира роскоши большого чиновника: это коллекция эксклюзивных часов и редких книг, а также дорогие подарки.

- Какие предметы оценены наиболее высоко из представленных?
- Тут честь книги, часы и иконы. Пожалуй, часы - Blancpain Aqua Lung.

Торги ограничены по времени, если за отведенное время, а это всего 2 месяца предметы не купят, их вернут на переоценку, после чего снова выставят на продажу, но уже по более низкой цене. Все доходы от продажи этого имущества пойдут в казну государства.

ПАВЕЛ ЛИСОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МТУ РОСИМУЩЕСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ажиотажа никакого нет, люди знаю, люди покупают. Единственный предмет, который вызвал интерес это псалтырь, начальная стоимость на него была 2000 рублей. Сейчас продолжаются торги».
 
Добавим, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взяточничество в феврале 2018 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.

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