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В Кирове проходит волонтерская акция "Чистая память"

В Кирове проходит волонтерская акция "Чистая память"

Сегодня, 15:44
118
Юлия Шалаева
В Кирове проходит волонтерская акция

На Лобановском кладбище вспоминали медиков работавших в тылу в годы Великой отечественной войны. Волонтеры и ветераны почтили память врачей, трудившихся в тылу. Так же у могил прошла поимённая панихида обо всех кто не пережил войну.

Молитва о тех, кто погиб в тылу в годы Великой отечественной войны, звучала у осенних могил на Лобановском кладбище. Здесь - одно из самых старых захоронений Кирова. Среди них есть 947 имен - это люди, умершие в период с 1941 по 45 годы.

Записать имена тех, кто не дожил до Победы, стало возможно благодаря областному проекту "Чистая память". Он объединил разные поколения кировчан ради благого дела - обустройства старых захоронений и сохранения памяти ушедших горожан. Сегодня в центре внимания - медики. Те, что лечили и выхаживали пациентов в тяжелые и голодные военные годы.

ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ":
«Здесь пока мы работали, мы нашли три серьезных фамилии - сейчас мы находимся у могилы врача Россихина Николая Николаевича, рядом профессор медицины Шапшев, рядом еще один доктор и все они умерли в 42 году».

В годы войны в Кировской области работало 93 эвакогоспиталя. Благодаря нашим врачам и медсестрам с 41-го по 45-й годы были спасены 500 тысяч человек.

ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ":
«Сколько же там работало докторов, медсестер, санитаров - это немерено, это огромный труд и огромный подвиг».

Свой огромный врачебный вклад внесла и Нина Исааковна Кочергинская, которая волею судьбы в 42-ом приехала из Ленинграда в Киров. Благодаря ей на станции Лянгасово появилась своя больница.

ЛЮБОВЬ СМЕРДОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ БОЛЬНИЦЫ ПОС. ЛЯНГАСОВО:
«Эта женщина внесла огромный вклад во всю медицину пос. Лянгсово Она была очень ответственный, добросовестным врачом, её очень любили люди. Она очень много сделала для поселка, и мы ее все помним и чтим».

Цель проекта "Чистая память" не только записать имена кировчан, погибших в военные годы, но и навсегда сохранить их в Книге Памяти Кировской области.

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