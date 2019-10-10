В Кирове проходит волонтерская акция "Чистая память"

На Лобановском кладбище вспоминали медиков работавших в тылу в годы Великой отечественной войны. Волонтеры и ветераны почтили память врачей, трудившихся в тылу. Так же у могил прошла поимённая панихида обо всех кто не пережил войну.Молитва о тех, кто погиб в тылу в годы Великой отечественной войны, звучала у осенних могил на Лобановском кладбище. Здесь - одно из самых старых захоронений Кирова. Среди них есть 947 имен - это люди, умершие в период с 1941 по 45 годы.Записать имена тех, кто не дожил до Победы, стало возможно благодаря областному проекту "Чистая память". Он объединил разные поколения кировчан ради благого дела - обустройства старых захоронений и сохранения памяти ушедших горожан. Сегодня в центре внимания - медики. Те, что лечили и выхаживали пациентов в тяжелые и голодные военные годы.В годы войны в Кировской области работало 93 эвакогоспиталя. Благодаря нашим врачам и медсестрам с 41-го по 45-й годы были спасены 500 тысяч человек.Свой огромный врачебный вклад внесла и Нина Исааковна Кочергинская, которая волею судьбы в 42-ом приехала из Ленинграда в Киров. Благодаря ей на станции Лянгасово появилась своя больница.Цель проекта "Чистая память" не только записать имена кировчан, погибших в военные годы, но и навсегда сохранить их в Книге Памяти Кировской области.