Флешмоб доброты под названием #мечта Сони Рыбиной дошел до Кирова. К нему уже успели присоединиться жители 49 городов России. Кто такая Соня Рыбина, чему посвящен флешмоб и как к нему отнеслись кировчане?Соня Рыбина всегда хотела помогать людям. У девочки был рак. Однажды, когда она уже была тяжело больна, ей в голову пришла идея. Сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо рекламы и номеров отрывных телефонов висели рубли ― 2, 5, 10 ― на тот случай, чтобы люди, которым не хватает на проезд, могли взять и доехать до дома. Теперь на остановках общественного транспорта российских и не только городов начали появляться подобные «объявления».Идея так впечатлила кировскую молодежь, что ребята даже досыпали монеток из своих карманов в "объявление".Родные Сони до сих пор не могут оправиться от горя. С посторонними людьми они общаются редко. Однако очень благодарны всем, кто поддержал и воплотил в жизнь мечту их ребенка. Соня ушла, а мечта живет. И дело вовсе не в том, что кто то теперь может взять недостающую монетку на проезд. Главное, что мечта Сони делает всех нас чуточку добрее.