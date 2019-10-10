Прямой эфир
11 окт 11:00 В Кирове устанавливаются новые комплексы фото и видеофиксации 11 окт 10:55 Более 52 миллионов рублей отдали кировчане мошенникам 10 окт 17:42 В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников 10 окт 12:00 Из кировских аптек пропал преднизолон 11 окт 17:45 Жители улицы Московской пытаются найти управу на недобросовестных подрядчиков 11 окт 19:30 С 1 января 2020 года изменится налогообложение маломерных судов 11 окт 14:47 В Кирове проходит месячник психического здоровья 11 окт 14:53 В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова 10 окт 17:47 Кировчанки победили на международном турнире по боксу 10 окт 13:48 ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.
1°C
$
64,35
71,05
17 октября 03:39
16 окт 12:08 В Кирове состоялись областные соревнования по бочча 16 окт 12:06 В ВятГУ состоялась международная конференция «Фторполимеры» 16 окт 12:04 В Кирове прошла очередная проверка пассажирских автобусов 16 окт 11:05 Флешмоб доброты под названием #мечта Сони Рыбиной дошел до Кирова 16 окт 11:02 О судьбе хоккейной коробки у школы №51 16 окт 11:00 Ученики 16-ой школы вынуждены ходить через стихийный притон 16 окт 09:18 Кировчане поборются за медали чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу. 15 окт 17:46 Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века" 15 окт 17:42 Районные больницы региона получили новые маммографы 15 окт 15:48 В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ
Флешмоб доброты под названием #мечта Сони Рыбиной дошел до Кирова

Флешмоб доброты под названием #мечта Сони Рыбиной дошел до Кирова

Вчера, 11:05
229
Иван Швецов
Флешмоб доброты под названием

Флешмоб доброты под названием #мечта Сони Рыбиной дошел до Кирова. К нему уже успели присоединиться жители 49 городов России. Кто такая Соня Рыбина, чему посвящен флешмоб и как к нему отнеслись кировчане?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На остановке общественного транспорта у городской администрации появилось необычное объявление. Там написано, что в январе этого года умерла Сонечка Рыбина от рака и каждый желающий может взять монетку, если не хватает на дорогу до дома. Объявление висит давно, его не срывают».

Соня Рыбина всегда хотела помогать людям. У девочки был рак. Однажды, когда она уже была тяжело больна, ей в голову пришла идея. Сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо рекламы и номеров отрывных телефонов висели рубли ― 2, 5, 10 ― на тот случай, чтобы люди, которым не хватает на проезд, могли взять и доехать до дома. Теперь на остановках общественного транспорта российских и не только городов начали появляться подобные «объявления».

- Классно. У кого-то может не быть денег, и он возьмет.
- Кому-то может и поможет. А кто-то возьмет и сорвет.
- Мне кажется, это хорошая идея.

Идея так впечатлила кировскую молодежь, что ребята даже досыпали монеток из своих карманов в "объявление".

Родные Сони до сих пор не могут оправиться от горя. С посторонними людьми они общаются редко. Однако очень благодарны всем, кто поддержал и воплотил в жизнь мечту их ребенка. Соня ушла, а мечта живет. И дело вовсе не в том, что кто то теперь может взять недостающую монетку на проезд. Главное, что мечта Сони делает всех нас чуточку добрее.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама