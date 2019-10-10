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В Кирове прошла очередная проверка пассажирских автобусов

В Кирове прошла очередная проверка пассажирских автобусов

Вчера, 12:04
260
Альбина Самигуллина
В Кирове прошла очередная проверка пассажирских автобусов

В Кирове сокращается количество выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. В городе прошла очередная проверка пассажирских автобусов.

Количество выбросов загрязняющих веществ определяется специальным прибором - дымомером, оценивающим светопропускаемость выхлопных газов. Исследовался транспорт с дизельными и турбодизельными моторами. Этот автобус превысил норму почти в два раза, следующий тоже.

- Норма светопоглощения - 1,5, в данном случае - 2,37.

За это водителю полагается штраф в размере 500 рублей, а механику, который проверяет автобус перед выездом - 1000 рублей. Штрафов на юридическое лицо законодательством не предусмотрено. Причину подобного превышения показателей выявить сразу проблематично - возможно, причина в качестве топлива или поломке двигателя. Но, несмотря на это, в последние годы идёт тенденция на сокращение количества выбросов.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если на протяжении 2018-2017 годов превышения содержались у нас буквально в каждом втором транспортном средстве, в котором осуществляли замеры, то по результатам 19-го года из 250 автобусов, которые померяли, в превышении выявлены порядка 65-67 штук».
 
Автотранспортные организации, чьи пазики, нарушают нормы выхлопов, находятся в публичном доступе.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Стали готовить по результатам контроля "белые" и "черные" списки. В группе ВКонтакте, на сайте министерства выкладываем информацию о тех автобусах, транспортных компаниях, которые с превышением содержания загрязняющих веществ и также по тем компаниям, которые работают почти без нарушений».
 
Самые "чистые" автобусы на линии - у "АТП". Но так было не всегда: в 2018 году превышения норм наблюдались до 60% случаев, а в 2019 показатель составил не более 15%. В "белом" списке также ООО «Рейс Авто», ООО «Азимут» и ООО «Союз Авто».

В "черный" список попали ОАО «КировПассажирАвтотранс» и ООО «Автохозяйство», доля выбросов загрязняющих веществ которых составляет около 70%.

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