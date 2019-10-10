В Кирове прошла очередная проверка пассажирских автобусов

В Кирове сокращается количество выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. В городе прошла очередная проверка пассажирских автобусов.Количество выбросов загрязняющих веществ определяется специальным прибором - дымомером, оценивающим светопропускаемость выхлопных газов. Исследовался транспорт с дизельными и турбодизельными моторами. Этот автобус превысил норму почти в два раза, следующий тоже.За это водителю полагается штраф в размере 500 рублей, а механику, который проверяет автобус перед выездом - 1000 рублей. Штрафов на юридическое лицо законодательством не предусмотрено. Причину подобного превышения показателей выявить сразу проблематично - возможно, причина в качестве топлива или поломке двигателя. Но, несмотря на это, в последние годы идёт тенденция на сокращение количества выбросов.Автотранспортные организации, чьи пазики, нарушают нормы выхлопов, находятся в публичном доступе.Самые "чистые" автобусы на линии - у "АТП". Но так было не всегда: в 2018 году превышения норм наблюдались до 60% случаев, а в 2019 показатель составил не более 15%. В "белом" списке также ООО «Рейс Авто», ООО «Азимут» и ООО «Союз Авто».В "черный" список попали ОАО «КировПассажирАвтотранс» и ООО «Автохозяйство», доля выбросов загрязняющих веществ которых составляет около 70%.