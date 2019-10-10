В Кирове состоялись областные соревнования по бочча. Этот параолимпийский вид спорта становится все популярнее.
Эта игра чем-то похожа на кёрлинг. Две команды. Кто ближе подкатил свой цветной мяч к белому мячу, тот и забирает очко. Несмотря на свою простоту, бочча становится все популярнее среди жителей региона.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в бочча играют не только в Кирове. Она активно развивается по всей области. В том числе и благодаря тому, что развитие этого спорта поддержали на федеральном уровне. Организаторы получили президентский грант».
Организаторы турнира - областное отделение всероссийского общества инвалидов. Они получили более миллиона рублей на популяризацию бочча.
АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Мы, во-первых, сначала закупили инвентарь, раздали каждому из 40-ка районов. Потом провели семинар среди активистов в виде мастер-классов. Приезжали активисты, учились. После этого провели зональные».
Победители зональных соревнований сегодня борются за трофеи областного турнира. Всего на чемпионате выступают более 150-ти спортсменов. Отметим, это далеко не первые соревнования по бочча. Главный судья говорит, что вятских спортсменов уже знают и за пределами региона.
ДМИТРИЙ ЖДАНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Уровень спортсменов постепенно растет. В этом году уже представляли область на первенстве среди юниоров. На всероссийских соревнованиях. С каждым разом все выше и выше».
Добавим, в Кировской области уже более трех с половиной сотен человек занимаются этим параолимпийским видом спорта.