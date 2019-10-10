В Кирове состоялись областные соревнования по бочча. Этот параолимпийский вид спорта становится все популярнее.Эта игра чем-то похожа на кёрлинг. Две команды. Кто ближе подкатил свой цветной мяч к белому мячу, тот и забирает очко. Несмотря на свою простоту, бочча становится все популярнее среди жителей региона.Организаторы турнира - областное отделение всероссийского общества инвалидов. Они получили более миллиона рублей на популяризацию бочча.Победители зональных соревнований сегодня борются за трофеи областного турнира. Всего на чемпионате выступают более 150-ти спортсменов. Отметим, это далеко не первые соревнования по бочча. Главный судья говорит, что вятских спортсменов уже знают и за пределами региона.Добавим, в Кировской области уже более трех с половиной сотен человек занимаются этим параолимпийским видом спорта.