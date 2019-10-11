Губернатор Игорь Васильев с рабочим визитом побывал в Шабалинском районе

Глава региона с рабочим визитом побывал в Шабалинском районе. Игорь Васильев посетил районные предприятия и социальные объекты.
В Шабалинском районе Игорь Васильев посетил с рабочим визитом село Новотроицкое, где осмотрел новый цех по производству топливных гранул. Предприятие занимается полным циклом переработки древесины. Необходимость создать производство пеллетов возникла в связи с большим количеством отходов и желанием улучшить экологию района. Еще одно из направлений это домостроение и производство пиломатериалов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Вот 60 домокомплектов это только на юг отправили.
- Да, а за 9 месяцев около 80 домокомплектов.
- А в рабочих местах прибавка появилась?
- Нет.
- Оптимизировали?
- Да. Увеличили объем готовой продукции.
Глава региона посетил цех мясных полуфабрикатов в деревне Содом. На средства гранта и частного бизнеса коллектив цеха въехал в полностью отремонтированное здание старой деревенской столовой. Продукцию содомский цех реализует на ярмарках, поставляет в детские сады и школы Шабалинского и Свечинского районов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- А сколько, не в денежном, а в тоннах, килограммах продукции выпускаете?
- Пока мы выпускаем тонну в месяц.
- Ну для начала не плохо!
- Мы можем до тонны в смену производить.
- Это надо рынок завоевать, как люди распробуют, так тонна в день получится.
Встретился Игорь Васильев и с населением района, где обсуждались разные темы. Среди них сфера здравоохранения. Как отметил глава региона, одной из важнейших задач является привлечение на работу новых специалистов, которые в ближайшее время приступят к своим обязанностям в поликлинике Шабалинской ЦРБ. Завершилось посещение Шабалинского района визитом в Межпоселенческую центральную библиотеку пгт Ленинское. В рамках 115-летия учреждения и благотворительной акции «Подари новую книгу библиотеке» Игорь Васильев вручил книгу «Старая Вятка на почтовой открытке – взгляд через столетие».