Время переобуваться или как не стать участником Дня жестянщика

Как грамотно подготовить машину к зиме и не стать участником "Дня жестянщика" - с летней резиной? Актуальная тема в репортаже Ивана Швецова.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По прогнозам синоптиков температура ниже нуля в Кирове опустится уже на этой неделе, поэтому сейчас самое время переобуть свой автомобиль, если вы до сих пор не сделали этого».
Необходимость переобуть машину имеет четкий критерий. Среднесуточная температура не должна превышать 7 градусов выше нуля. Именно при таких показания термометра «летняя» резина теряет до 40% своей способности сцепляться с асфальтом. Это же правило действует и для зимних шин – при температуре выше +5°С они становятся слишком мягкими, и автомобиль теряет управляемость.
- Ажиотаж уже начался?
- Начинается. Лучше менять заранее.
- Надо менять до сезона зимнего, чтобы, когда выпадет снег, быть готовым.
Несмотря на то, что пока снег в Кировской области еще не выпал, аварии связанные с понижением температуры, происходят все чаще и чаще.
НИКИТА БАЕВ, ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД ПО Г. КИРОВУ:
«Автомобилисты привыкли ездить в условиях другого сезона, когда было сухо. Теперь ночью даже бывают заморозки, тормозной путь увеличивается, происходят аварии».
Октябрь в Кировской области стоит еще относительно сухой и теплый, но синоптики предупреждают, что с первых чисел ноября нас ждут минусовые температуры даже днем. И для того, чтобы день первого снегопада не стал "Днем жестянщика" переобуть свой автомобиль нужно уже сейчас.