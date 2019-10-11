Время переобуваться или как не стать участником Дня жестянщика

Как грамотно подготовить машину к зиме и не стать участником "Дня жестянщика" - с летней резиной? Актуальная тема в репортаже Ивана Швецова.Необходимость переобуть машину имеет четкий критерий. Среднесуточная температура не должна превышать 7 градусов выше нуля. Именно при таких показания термометра «летняя» резина теряет до 40% своей способности сцепляться с асфальтом. Это же правило действует и для зимних шин – при температуре выше +5°С они становятся слишком мягкими, и автомобиль теряет управляемость.Несмотря на то, что пока снег в Кировской области еще не выпал, аварии связанные с понижением температуры, происходят все чаще и чаще.Октябрь в Кировской области стоит еще относительно сухой и теплый, но синоптики предупреждают, что с первых чисел ноября нас ждут минусовые температуры даже днем. И для того, чтобы день первого снегопада не стал "Днем жестянщика" переобуть свой автомобиль нужно уже сейчас.