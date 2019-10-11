Собака на пенсии ищет хозяина. Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки. Немецкая овчарка 9 лет помогала искать преступников по запаху, а сейчас ей нужен отдых и забота.Им всего два месяца, но они уже активно тренируют маленькие носы - чтобы в будущем помогать полицейским выходить на след преступника. Здесь, в Центре кинологической службы находится большой питомник - более ста собак. В основном - немецкие овчарки.Сильные лапы и чуткий нюх нужны, чтобы выполнять боевые задачи. На выездах собаки ищут наркотики, взрывчатку, берут след. Но когда-то все заканчивается, и служба подходит к концу. У овчарок это случается, как правило, в 8-9 лет. Очень часто псов берут домой сами кинологи. Но не у всех есть такая возможность. Тогда собаке ищут нового хозяина.В этом году кинологи пристроили уже десять животных. Сегодня подошло время искать семью Самбуке. Собака девять лет помогала ловить преступников. По словам кинологов, Самбука доброжелательная и проблем с адаптацией в семье у нее не будет.Как говорят кинологи, таких собак берут с удовольствием. Они воспитанные, знают команды и не подпустят к дому чужака. Вадим Огородников своего Хрома никому не отдал. Кинолог работал с псом восемь лет и привязался всей душой.Сегодня у Вадима две овчарки - пенсионер Хром и служебный пес Радий. Конфликтов между ними нет, живут дружно. Однако, момент конкуренции присутствует. Поэтому, чтобы пообщаться с Хромом, Радия ненадолго пришлось закрыть в доме.На пенсии Хром чувствует себя превосходно. Живет за городом, рядом лес, ручей. Поэтому и выглядит собака здоровой и счастливой. Впрочем, за внешней добродушностью скрывается настоящий профессионал.Каждый год кировские кинологи отправляют на пенсию в среднем 12-15 собак. Всех стараются устроить в хорошие руки. Вот и в этом году на подходе еще пятеро пенсионеров. Так что тем, кто мечтает о зрелом и надежном друге нужно следить за новостями на сайте регионального УМВД.