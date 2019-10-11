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Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки

Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки

Вчера, 15:19
232
Юлия Шалаева
Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки

Собака на пенсии ищет хозяина. Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки. Немецкая овчарка 9 лет помогала искать преступников по запаху, а сейчас ей нужен отдых и забота.

- Это щенки нашего разведения. С ними уже начинают заниматься.

Им всего два месяца, но они уже активно тренируют маленькие носы - чтобы в будущем помогать полицейским выходить на след преступника. Здесь, в Центре кинологической службы находится большой питомник - более ста собак. В основном - немецкие овчарки.

Сильные лапы и чуткий нюх нужны, чтобы выполнять боевые задачи. На выездах собаки ищут наркотики, взрывчатку, берут след. Но когда-то все заканчивается, и служба подходит к концу. У овчарок это случается, как правило, в 8-9 лет. Очень часто псов берут домой сами кинологи. Но не у всех есть такая возможность. Тогда собаке ищут нового хозяина.

АНДРЕЙ САДАКОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы передаем собаку-компаньона. Нормальное, контактное, здоровое животное. Это адекватное животное, оно может оказать помощь в охране жилья».

тел. 57-66-04

В этом году кинологи пристроили уже десять животных. Сегодня подошло время искать семью Самбуке. Собака девять лет помогала ловить преступников. По словам кинологов, Самбука доброжелательная и проблем с адаптацией в семье у нее не будет.

СЕРГЕЙ ШИШОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Собака спокойная, уравновешенная, общительная с людьми. Можно как сторожа использовать или как любимого друга - для общения».

Как говорят кинологи, таких собак берут с удовольствием. Они воспитанные, знают команды и не подпустят к дому чужака. Вадим Огородников своего Хрома никому не отдал. Кинолог работал с псом восемь лет и привязался всей душой.

- Лежать! Тяжело ему - масса большая, заматерел он сильно очень.

Сегодня у Вадима две овчарки - пенсионер Хром и служебный пес Радий. Конфликтов между ними нет, живут дружно. Однако, момент конкуренции присутствует. Поэтому, чтобы пообщаться с Хромом, Радия ненадолго пришлось закрыть в доме.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как и любая собака Хром любит играть. Любимая игра принеси палочку, молодец! Неси».

На пенсии Хром чувствует себя превосходно. Живет за городом, рядом лес, ручей. Поэтому и выглядит собака здоровой и счастливой. Впрочем, за внешней добродушностью скрывается настоящий профессионал.

ВАДИМ ОГОРОДНИКОВ, ИНСПЕКТОР-КИНОЛОГ:
«Достаточно спокойный пес, но в нужный момент может постоять не только за себя, но и за хозяина. Сейчас стоит за свою территорию».

тел. 57-66-04

Каждый год кировские кинологи отправляют на пенсию в среднем 12-15 собак. Всех стараются устроить в хорошие руки. Вот и в этом году на подходе еще пятеро пенсионеров. Так что тем, кто мечтает о зрелом и надежном друге нужно следить за новостями на сайте регионального УМВД.

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