Кировчане примут участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России»

Дан старт Всероссийскому конкурсу управленцев «Лидеры России». Сейчас по всей стране идет заявочная компания. В нее включились и кировчане. С какой целью они идут на конкурс?В этом году третий конкурсный сезон. Роман Веснин участвовал в двух предыдущих. Он заведует кафедрой полимеров и условно возглавляет команду, состоящую из сотрудников и студентов. На определенном этапе почувствовал недостаток компетенции в управленческой области. Поэтому, участие в конкурсе уже изменило его принципы работы с коллективом и направления развития кафедры.Так выглядит учебная кухня колледжа профессиональных технологий, управления и сервиса. Она была создана прошлой зимой. На ней будущие кондитеры и повара будут учиться готовить разнообразные блюда. Новшества в образовательный процесс должны приходить, говорит директор колледжа. Важен и личностный рост. Что и послужило толчком, чтобы подать заявку на конкурс.К основному конкурсу управленцев в этом году добавились три дополнительных специализации. Это наука, здравоохранение, финансы и технологии. После отбора лучших на дистанционном этапе, на последующих стадиях, вплоть до финала, с участниками работают наставники. Федеральные министры, губернаторы и руководители госкорпораций.Конкурс "Лидеры России" это не только мощный социальный лифт. Он еще дает и мотивацию для саморазвития. Поскольку, раскрывает лидерские и профессиональные качества управленцев.