Кировчане примут участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России»

Дан старт Всероссийскому конкурсу управленцев «Лидеры России». Сейчас по всей стране идет заявочная компания. В нее включились и кировчане. С какой целью они идут на конкурс?
В этом году третий конкурсный сезон. Роман Веснин участвовал в двух предыдущих. Он заведует кафедрой полимеров и условно возглавляет команду, состоящую из сотрудников и студентов. На определенном этапе почувствовал недостаток компетенции в управленческой области. Поэтому, участие в конкурсе уже изменило его принципы работы с коллективом и направления развития кафедры.
РОМАН ВЕСНИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИМЕРОВ ВЯТГУ:
«Безусловно, каждый хочет победить. Многих стимулирует грант и возможность получить какую-то управленческую должность. Но главное не победа, главное участие».
Так выглядит учебная кухня колледжа профессиональных технологий, управления и сервиса. Она была создана прошлой зимой. На ней будущие кондитеры и повара будут учиться готовить разнообразные блюда. Новшества в образовательный процесс должны приходить, говорит директор колледжа. Важен и личностный рост. Что и послужило толчком, чтобы подать заявку на конкурс.
ЭДУАРД ПИНЮГЖАНИН, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА:
«Для меня участие в этом конкурсе это расширение своих возможностей, знакомства с людьми, которые уже чего-то достигли на данном жизненном этапе».
К основному конкурсу управленцев в этом году добавились три дополнительных специализации. Это наука, здравоохранение, финансы и технологии. После отбора лучших на дистанционном этапе, на последующих стадиях, вплоть до финала, с участниками работают наставники. Федеральные министры, губернаторы и руководители госкорпораций.
ЕЛЕНА ВОРОНКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 17-м году у нас было подано 1024 заявки и 10 человек прошли в полуфинал, то в 18-м году уже было 1078 заявок и 17 человек вышли в полуфинал. В этом году сейчас регистрация идет на платформе. До 27 октября можно зарегистрироваться».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня наш регион и страна в целом нуждается в молодых, активных, эффективных управленцах, способных реализовать свои передовые идеи, готовых работать на благо своей страны и такие кадры не остаются незамеченными».
Конкурс "Лидеры России" это не только мощный социальный лифт. Он еще дает и мотивацию для саморазвития. Поскольку, раскрывает лидерские и профессиональные качества управленцев.