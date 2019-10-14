В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал "Времена года"

В библиотеке Герцена состоялся бал "Времена года". Это уже четвертый подобный инклюзивный бал. На паркет вышли танцевать молодые люди с ограниченными возможностями.Начало девятнадцатого века. Именно этому времени посвящен инклюзивный бал в библиотеке имени Герцена. В это время творил великий поэт Александр Пушкин. Участники сегодня отмечают его день рождения. Максим Буторин и Алина Бозова на балу танцуют первый раз вместе. Они долго готовились к этому событию.Для Максима Буторина этот бал не первый. Сегодня, вместе с Алиной они присоединятся к нескольким танцам.На инклюзивном балу станцевали около 80-ти человек. Это молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, а так же волонтеры. Попасть сюда мог каждый желающий. Для Кирова - это уже четвертый инклюзивный бал.Добавим, перед участниками бала выступили творческие коллективы города Кирова, а так же был проведен конкурс чтецов. Участники бала читали стихи Александра Сергеевича Пушкина.