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В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал "Времена года"

В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал "Времена года"

Вчера, 17:43
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Артем Макаров
В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал

В библиотеке Герцена состоялся бал "Времена года". Это уже четвертый подобный инклюзивный бал. На паркет вышли танцевать молодые люди с ограниченными возможностями.

Начало девятнадцатого века. Именно этому времени посвящен инклюзивный бал в библиотеке имени Герцена. В это время творил великий поэт Александр Пушкин. Участники сегодня отмечают его день рождения. Максим Буторин и Алина Бозова на балу танцуют первый раз вместе. Они долго готовились к этому событию.

АЛИНА БОЗОВА, ВОЛОНТЕР, УЧАСТНИЦА ИНКЛЮЗИВНОГО БАЛА:
«Полтора месяца репетируем, в неделю у нас была одна репетиция. Мы не пропускали. Мы старались не пропускать».

Для Максима Буторина этот бал не первый. Сегодня, вместе с Алиной они присоединятся к нескольким танцам.

- Танцуем вальс, польку. Танцы я люблю.

На инклюзивном балу станцевали около 80-ти человек. Это молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, а так же волонтеры. Попасть сюда мог каждый желающий. Для Кирова - это уже четвертый инклюзивный бал.

ВЕРА ДАРОВСКИХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ Г. КИРОВА":
«В отличии от прошлых балов, мы решили нынче начать репетиции в июле месяце. Ребята трудились очень долго и здорово. Почти 4 месяца мы разучивали танцы».

Добавим, перед участниками бала выступили творческие коллективы города Кирова, а так же был проведен конкурс чтецов. Участники бала читали стихи Александра Сергеевича Пушкина.

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