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Кировчанам рассказали о перепрофилировании объекта «Марадыковский»

Кировчанам рассказали о перепрофилировании объекта «Марадыковский»

Вчера, 11:21
277
Альбина Самигуллина
Кировчанам рассказали о перепрофилировании объекта «Марадыковский»

В Кирове прошла презентация технологических решений по перепрофилированию объекта "Марадыковский". Каким образом будет меняться промкомплекс?

Тема перепрофилирования «Марадыковского» объекта в Оричевском районе - одна из самых обсуждаемых в последнее время. Уже есть решение правительства, что там будет создан производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. В Кирове впервые представили технологии, которые планируют использовать в Марадыково. Это три вида технологических решений: физико-химическая переработка, удаление и нейтрализация ртути и высокотемпературное обезвреживание.

МАКСИМ КОРОЛЬКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ФГУП "РОСРАО":
«Они сгруппированы по трём направлениям: первое - это, прежде всего, неорганические отходы I и II класса - это сточные воды, это отработанные кислоты и щёлочи, различные гальваношламы, отходы от лако-красочных, металло-обрабатывающих производств, их порядком 95 видов, они будут у нас перерабатываться физико-химической переработкой».

На выходе из всего этого получатся: гидроксиды металлов, соли натрия и калия, металлическая медь, хлорид и сульфат аммония. Второе направление -переработка 33-х ртутьсодержащих отходов - как бытовых, так и промышленных. После переработки на выходе будут: металлическая ртуть, стекло, сталь, алюминий, грунт и водонерастворимые соли.

МАКСИМ КОРОЛЬКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ФГУП "РОСРАО":
«И третий блок выполняет две задачи: первая - переработка высокотемпературная, переработка горючих отходов, сточных вод».

По словам специалистов, технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий станут сырьем для других. Производство планируется безотходным, захоронение отходов исключено, как и сброс сточных вод. Опасные вещества будут проходить 8 этапов очистки. Добавим, что комплекс в Марадыковском будет передан РосРАО к 2023 году.

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