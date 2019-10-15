Кировчанам рассказали о перепрофилировании объекта «Марадыковский»

В Кирове прошла презентация технологических решений по перепрофилированию объекта "Марадыковский". Каким образом будет меняться промкомплекс?Тема перепрофилирования «Марадыковского» объекта в Оричевском районе - одна из самых обсуждаемых в последнее время. Уже есть решение правительства, что там будет создан производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. В Кирове впервые представили технологии, которые планируют использовать в Марадыково. Это три вида технологических решений: физико-химическая переработка, удаление и нейтрализация ртути и высокотемпературное обезвреживание.На выходе из всего этого получатся: гидроксиды металлов, соли натрия и калия, металлическая медь, хлорид и сульфат аммония. Второе направление -переработка 33-х ртутьсодержащих отходов - как бытовых, так и промышленных. После переработки на выходе будут: металлическая ртуть, стекло, сталь, алюминий, грунт и водонерастворимые соли.По словам специалистов, технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий станут сырьем для других. Производство планируется безотходным, захоронение отходов исключено, как и сброс сточных вод. Опасные вещества будут проходить 8 этапов очистки. Добавим, что комплекс в Марадыковском будет передан РосРАО к 2023 году.