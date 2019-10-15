Кировские школьники на заработанные от сдачи макулатуры деньги накормили бездомных животных

Кировские школьники заработали более пяти сотен рублей. На эти деньги накормили бездомных животных. Ученики 26-й школы сдали более ста килограммов макулатуры.Коробку за коробкой выносят на улицу ученики четвертого "б". Сегодня ребята сдают старую бумагу. Это экологическая акция. Ребята хотят помочь природе. Они даже посчитали, сколько деревьев удастся сохранить, благодаря этой макулатуре.Тетрадки, картон, альбомы, газеты. Старую бумагу несли из дома. Полина Шустова, выгребла все под чистую.Полина принесла собачий корм не просто так. Сегодня же школьники запланировали побывать в приюте для бездомных животных.Всего школьники сдали 126 килограммов макулатуры. Эта акция проходит при поддержки областной Минэкологии. Его специалисты отмечают, что заботу о природе проявляют школьники по всему региону.Добавим, ученики школы № 26 сдав макулатуру, выручили более пяти сотен рублей.