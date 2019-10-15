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Кировские школьники на заработанные от сдачи макулатуры деньги накормили бездомных животных

Кировские школьники на заработанные от сдачи макулатуры деньги накормили бездомных животных

Вчера, 11:24
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Артем Макаров
Кировские школьники на заработанные от сдачи макулатуры деньги накормили бездомных животных

Кировские школьники заработали более пяти сотен рублей. На эти деньги накормили бездомных животных. Ученики 26-й школы сдали более ста килограммов макулатуры.

Коробку за коробкой выносят на улицу ученики четвертого "б". Сегодня ребята сдают старую бумагу. Это экологическая акция. Ребята хотят помочь природе. Они даже посчитали, сколько деревьев удастся сохранить, благодаря этой макулатуре.

МАША ЧЕРНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №26:
«Мы принесли очень много всего. Это была идея всего нашего класса, чтобы сохранить 17 деревьев и очень много литров воды».

Тетрадки, картон, альбомы, газеты. Старую бумагу несли из дома. Полина Шустова, выгребла все под чистую.

ПОЛИНА ШУСТОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №26:
«Я принесла три коробки с макулатурой и еще корм для собак».

Полина принесла собачий корм не просто так. Сегодня же школьники запланировали побывать в приюте для бездомных животных.

АННА МЕЗЕНЕВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №26:
«Вся эта акция была придумана для того, что бы нам собрать средства на корм для бездомных животных. Вот на вырученные денежные средства мы сейчас закупим полуфабрикаты мясные и крупы и увезем все это в "зоокоролевство"».

Всего школьники сдали 126 килограммов макулатуры. Эта акция проходит при поддержки областной Минэкологии. Его специалисты отмечают, что заботу о природе проявляют школьники по всему региону.

ИРИНА ЗАРУБИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас есть школы и в городе Кирове и в Кировской области, активно работают. Я бы сказала, что не только школы, но и детские сады».

Добавим, ученики школы № 26 сдав макулатуру, выручили более пяти сотен рублей.

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