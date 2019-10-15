Кировчане все чаще выращивают елки во дворах

Не рубить, а выращивать. Кировчане все чаще стали садить живые ели во дворах. Акция под названием "Растите, ёлочки" существует уже четвертый год. Где горожане берут елки, и как их садят?Во дворе дома на Московской, 177 сегодня проходит экологический субботник. Пока одни жители собирают листву, другие садят живую ель.Ель любит глину и песок, поэтому грунт в городском дворе дереву вполне подходит. На первое время жители соорудят елочке деревянный каркас для устойчивости, а позже, зимой, его снимут и будут водить хороводы.Живую ель жителям подарили в рамках акции "Растите, ёлочки."Дерево еще вчера росло на участке Ларисы Бересневой. Здесь и сейчас много елей - больших и совсем маленьких.Этот участок земли в деревне Ральниковы Лариса с мужем приобрели 14 лет назад. Рядом они строят дом и мечтают создать здесь родовое поместье. Однажды они поняли, что маленькие ели не обязательно пропалывать и сжигать. Елочку можно пересадить, а затем подарить кому-нибудь. Так и возникла идея акции "Растите, ёлочки!"Цель акции не только сохранить сеянцы елей, но и минимизировать рубку живых деревьев под Новый год. Ведь как приятно, когда во дворе, на белоснежном фоне, стоит живая елка, которая с каждым годом становится выше и пушистее.