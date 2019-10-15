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Кировчане все чаще выращивают елки во дворах

Кировчане все чаще выращивают елки во дворах

Вчера, 18:03
235
Юлия Шалаева
Кировчане все чаще выращивают елки во дворах

Не рубить, а выращивать. Кировчане все чаще стали садить живые ели во дворах. Акция под названием "Растите, ёлочки" существует уже четвертый год. Где горожане берут елки, и как их садят?

- Земля она живая, да.

Во дворе дома на Московской, 177 сегодня проходит экологический субботник. Пока одни жители собирают листву, другие садят живую ель.

НИНА ХВОСТАНЦЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС МОСКОВСКАЯ, 177:
«Этой ёлочке пять лет, она будет посажена на детской площадке, чтобы можно было проводить новогодние праздники, наряжать её».

Ель любит глину и песок, поэтому грунт в городском дворе дереву вполне подходит. На первое время жители соорудят елочке деревянный каркас для устойчивости, а позже, зимой, его снимут и будут водить хороводы.

- Елочка, расти! Любимая наша, красивая, хорошая.

Живую ель жителям подарили в рамках акции "Растите, ёлочки."
Дерево еще вчера росло на участке Ларисы Бересневой. Здесь и сейчас много елей - больших и совсем маленьких.

ЛАРИСА БЕРЕСНЕВА, ИНИЦИАТОР АКЦИИ "РАСТИТЕ, ЁЛОЧКИ!":
«Вот маленькие сеянцы, посмотрите, если их не рассадить, то ничего хорошего не будет. А если их выкопать и рассадить, то можно будет людям подарить, чтобы они посадили у себя во дворах».

Этот участок земли в деревне Ральниковы Лариса с мужем приобрели 14 лет назад. Рядом они строят дом и мечтают создать здесь родовое поместье. Однажды они поняли, что маленькие ели не обязательно пропалывать и сжигать. Елочку можно пересадить, а затем подарить кому-нибудь. Так и возникла идея акции "Растите, ёлочки!"

ЛАРИСА БЕРЕСНЕВА, ИНИЦИАТОР АКЦИИ "РАСТИТЕ, ЁЛОЧКИ!":
«За 4 года порядка 700 ёлочек посадили. Еще 400 ёлочек точно найдем».

Цель акции не только сохранить сеянцы елей, но и минимизировать рубку живых деревьев под Новый год. Ведь как приятно, когда во дворе, на белоснежном фоне, стоит живая елка, которая с каждым годом становится выше и пушистее.

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