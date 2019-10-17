Проблема безопасных пешеходных переходов в Кирове остается по-прежнему актуальной

Как дойти до школы и не попасть под колеса? Родители, чьи дети учатся в кировской средней школе № 20 всерьез опасаются, что отсутствие пешеходного перехода и благоустроенных тротуаров угрожает жизни и здоровью их малышей.То, что дорога к знаниям может быть трудной - общеизвестный факт, но в этом случае, она еще и опасна. Пешеходный переход, расположенный на улице Азина, никак не помогает детям, которые потом должны перейти еще и улицу Володарского. Но на этом испытания не заканчиваются: тротуары находятся в настолько плохом состоянии, что и дети, и взрослые предпочитают идти по автомобильной дороге.По словам представителей городской администрации, ремонт тротуаров в этом месте запланирован, но он пройдет по плану только в следующем году.А вот похожая проблема, но по другому адресу: на улице Комсомольской, возле дома №50 нарисовали "зебру" на дороге, а тротуары сделать на противоположной стороне дороги забыли.По словам представителей городской администрации, ремонт участка тротуара на улице Комсомольской запланирован, но он пройдет по плану только в следующем году. То же самое касается и тротуаров у школы №20.Что касается вопроса о том, когда на через улицу Володарского будет установлен пешеходный переход, то он пока остается открытым.