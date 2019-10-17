Проблема безопасных пешеходных переходов в Кирове остается по-прежнему актуальной

Как дойти до школы и не попасть под колеса? Родители, чьи дети учатся в кировской средней школе № 20 всерьез опасаются, что отсутствие пешеходного перехода и благоустроенных тротуаров угрожает жизни и здоровью их малышей.
То, что дорога к знаниям может быть трудной - общеизвестный факт, но в этом случае, она еще и опасна. Пешеходный переход, расположенный на улице Азина, никак не помогает детям, которые потом должны перейти еще и улицу Володарского. Но на этом испытания не заканчиваются: тротуары находятся в настолько плохом состоянии, что и дети, и взрослые предпочитают идти по автомобильной дороге.
НАТАЛЬЯ ПАНАГУШИНА:
«Ходим по этой дороге, переходим улицу Володарского, где нет пешеходного перехода, нет чистых тротуаров, рискуем своей жизнью. Вот сейчас только что дети из школы за моей спиной перебежали дорогу».
По словам представителей городской администрации, ремонт тротуаров в этом месте запланирован, но он пройдет по плану только в следующем году.
А вот похожая проблема, но по другому адресу: на улице Комсомольской, возле дома №50 нарисовали "зебру" на дороге, а тротуары сделать на противоположной стороне дороги забыли.
- Переходить негде, а там вообще дороги нет, все грязно. Все равно надо как-то уделать, машины плохо останавливаются, хоть и видят.
ЕЛЕНА ШЕШУКОВА:
«Летом еще как-то можно было по газонам ходить, теперь придется по грязи. В котором году на привокзальной сбил Фарафонов, сейчас он Прозоров? У нас то же самое будет».
По словам представителей городской администрации, ремонт участка тротуара на улице Комсомольской запланирован, но он пройдет по плану только в следующем году. То же самое касается и тротуаров у школы №20.Что касается вопроса о том, когда на через улицу Володарского будет установлен пешеходный переход, то он пока остается открытым.