В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения. В этом году они были посвящены 75-й годовщине Великой Победы.Участники Свято-Трифоновских чтений обратились к страницам истории Великой Отечественной войны, ставшей судьбоносной для нашей страны, и пытались осмыслить духовные истоки народного подвигаТакже в рамках чтений был представлен новый проект кировского художника Максима Наумова, посвященный первой книге «Бытия» пророка Моисея. Выставка «Современное христианское искусство на Вятке» призвана познакомить современное «поколение гаджетов» с главной книгой человечества – Библией. Малые Трифоновские чтения, в свою очередь, показали большое желание школьников участвовать в исследовательской деятельности.Завершились традиционные образовательные чтения 21 октября, в день преставления преподобного Трифона Вятского.