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В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения

Вчера, 12:02
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Валентина Палкина
В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения. В этом году они были посвящены 75-й годовщине Великой Победы.

Участники Свято-Трифоновских чтений обратились к страницам истории Великой Отечественной войны, ставшей судьбоносной для нашей страны, и пытались осмыслить духовные истоки народного подвига

ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ВЯТКОЙ ЕПАРХИИ:
«Русский дух всегда поражал своей красотой и величием, именно эту силу русского духа, красоту русской души, духовное могущество нашей Родины и не смогло одолеть фашистское зло, и мы одержали победу в этой войне, духовные истоки победы, а также духовное состояние современного общества, нашей молодежи, подрастающего поколения - это и было главной темой чтений, которая обсуждалась почти на всех площадках».

Также в рамках чтений был представлен новый проект кировского художника Максима Наумова, посвященный первой книге «Бытия» пророка Моисея. Выставка «Современное христианское искусство на Вятке» призвана познакомить современное «поколение гаджетов» с главной книгой человечества – Библией. Малые Трифоновские чтения, в свою очередь, показали большое желание школьников участвовать в исследовательской деятельности.

ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА, КОНСУЛЬТАНТ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«За 13 лет очно свой опыт представили в рамках Малых Свято-Трифоновских чтений более 600 детей, доклады очень интересные, исследования серьезные, мы с уверенностью можем сказать, что участники Малых чтений являются хранителями родного языка, истории своих семей, нашей малой родины».

Завершились традиционные образовательные чтения 21 октября, в день преставления преподобного Трифона Вятского.

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