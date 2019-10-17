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Из-за плохой дороги юные жители деревни Дряхловщины остались без школьного автобуса

Из-за плохой дороги юные жители деревни Дряхловщины остались без школьного автобуса

Сегодня, 11:06
136
Александра Гуляева
Из-за плохой дороги юные жители деревни Дряхловщины остались без школьного автобуса

В деревне  Дряхловщина дети вынуждены добираться до школы, которая находится в соседней деревне, кто как сможет. Школьный автобус к ним не ездит, потому что грунтовая дорога в слишком плохом состоянии.

Через эти ямы в деревне Дряхловщина водители каждый раз проезжают с замиранием сердца - никогда не знают точно, что скрывается на дне глубоких луж. Дорога разбита на столько, что в деревню не ездит даже школьный автобус.

НАТАЛЬЯ САННИКОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Дети не могут ездить. Отказали в школьном автобусе. Так как инфраструктура данной дороги не позволяет совершенно - не знаки, не сама дорога, не позволяет вот так вот растрачивать силы на государственную технику».

Ближайшая школа находится в деревне Пасегово. Там учатся дети из ближайших деревень - Дряхловщины и Головизнинцы. Но из-за плохой дороги в Дряхловщине автобус не может доехать и до Головизинцев.  

УЛЬЯНА НИКОЛАЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Приходится увозить их рано утром, в 5 часов к бабушке увозить их, чтоб бабушка самостоятельно отвела их, они же маленькие еще - первый класс, они не могут сами пойти на рейсовый автобус, бабушку вынужденно перевезли в съемное жилье в Пасегово, чтоб могли как-то решить эту проблему - добраться до школы, до садика».

Дети постарше вынуждены ездить на рейсовых автобусах. Остановка в деревне всего одна. Но и до нее в плохую погоду добраться оказывается проблематично.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА:
«По словам местных жителей, весной во время таяния снега и летом после ливней эта дорога становится практически не проезжей. люди не могут ни проехать на легковом автомобиле, ни пройти пешком».

Дорога находится в низине, поэтому в ямах собирается не только дождевая вода, сюда стекают и талые воды с лесной опушки. Местные жители признаются: в попытках решить проблему обращались в различные инстанции, но помощи до сих пор не дождались. Надеялись отремонтировать дорогу за свой счет, но и тут возникли сложности - не все жители согласны платить за ремонт дороги. В администрации города Кирова отвечают - к реконструкции в этом году уже не приступят.

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Если говорить вот о ремонте этой дороги в рамках ремонта именно грунтовых дорог, то это уже скорее всего планы 20го года, потому что с наступлением зимнего периода к ремонту таких покрытий не приступают».

А пока жителям Дряхловщины придется продолжать решать проблемы своими силами и надеяться, что в следующем году дорога будет отремонтирована.

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