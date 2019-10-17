Из-за плохой дороги юные жители деревни Дряхловщины остались без школьного автобуса

В деревне Дряхловщина дети вынуждены добираться до школы, которая находится в соседней деревне, кто как сможет. Школьный автобус к ним не ездит, потому что грунтовая дорога в слишком плохом состоянии.Через эти ямы в деревне Дряхловщина водители каждый раз проезжают с замиранием сердца - никогда не знают точно, что скрывается на дне глубоких луж. Дорога разбита на столько, что в деревню не ездит даже школьный автобус.Ближайшая школа находится в деревне Пасегово. Там учатся дети из ближайших деревень - Дряхловщины и Головизнинцы. Но из-за плохой дороги в Дряхловщине автобус не может доехать и до Головизинцев.Дети постарше вынуждены ездить на рейсовых автобусах. Остановка в деревне всего одна. Но и до нее в плохую погоду добраться оказывается проблематично.Дорога находится в низине, поэтому в ямах собирается не только дождевая вода, сюда стекают и талые воды с лесной опушки. Местные жители признаются: в попытках решить проблему обращались в различные инстанции, но помощи до сих пор не дождались. Надеялись отремонтировать дорогу за свой счет, но и тут возникли сложности - не все жители согласны платить за ремонт дороги. В администрации города Кирова отвечают - к реконструкции в этом году уже не приступят.А пока жителям Дряхловщины придется продолжать решать проблемы своими силами и надеяться, что в следующем году дорога будет отремонтирована.