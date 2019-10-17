Пешеходный мост через реку Хлыновку становится опаснее с каждым днем. Как только начинаются заморозки на нем образуется лед. Доходило даже до травм.Минимум два раза за день Вероника Смирнова переходит речку Хлыновку по этому мосту, когда идет на работу и обратно домой. Летом особых проблем нет, если забыть про разбитые ступеньки, говорит Вероника. Страшно передвигаться, когда на улице становится холодно.Прохожие здесь падают регулярно, говорит Вероника Смирнова. Иногда получают травмы.Еще не давно к покрытию здесь была приварена решетка, чтобы было не так скользко. Однако, как выяснилось, такое решение было не самым удачным.Жители окрестных домов обратились к общественным активистам. Те, в свою очередь передали жалобу в администрацию. Рабочие осмотрели мост, срезали злополучную решетку. Власти стали разбираться, кто должен поддерживать переправу.Многие жители не хотят переходить реку по улице Ленина, по капитальному мосту. На это есть веские причины.Город взял этот пешеходный мост на баланс и определил подрядчика. Зимой переправу посыпали песком, однако мост все равно находился в неудовлетворительном состоянии. Подрядную организацию оштрафовали на 42 тысячи рублей. Власти обещали отремонтировать переправу. Но на этом дело и закончилось.Общественники отмечают, что здесь нужно отремонтировать несущие конструкции, а также перила, ступеньки, пешеходную дорожку. Только тогда переправа станет полностью безопасной.