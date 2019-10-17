Пешеходный мост через реку Хлыновку становится опаснее с каждым днем. Как только начинаются заморозки на нем образуется лед. Доходило даже до травм.
Минимум два раза за день Вероника Смирнова переходит речку Хлыновку по этому мосту, когда идет на работу и обратно домой. Летом особых проблем нет, если забыть про разбитые ступеньки, говорит Вероника. Страшно передвигаться, когда на улице становится холодно.
ВЕРОНИКА СМИРНОВА:
«Очень скользко. Пару дней назад выпал снег, пошла я на работу, передвигалась только по поручням. Некоторые доезжали на пятой точке».
Прохожие здесь падают регулярно, говорит Вероника Смирнова. Иногда получают травмы.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«В ноябре месяце здесь упала женщина, получила травмы. В результате чего провела несколько недель на больничном».
Еще не давно к покрытию здесь была приварена решетка, чтобы было не так скользко. Однако, как выяснилось, такое решение было не самым удачным.
- Женщина, которая получила травмы, она зацепилась ногой за эту решетку, ударилась лицом прямо о поручень.
Жители окрестных домов обратились к общественным активистам. Те, в свою очередь передали жалобу в администрацию. Рабочие осмотрели мост, срезали злополучную решетку. Власти стали разбираться, кто должен поддерживать переправу.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
Как выяснилось, мост не принадлежит никому. Изначально, это было временное сооружение, которое было возведено до тех пор, пока не начнет работу мост по улице Ленина, по которому сейчас ездят автомобили. Однако, после того, как та конструкция была введена в эксплуатацию, этот мост было решено оставить».
Многие жители не хотят переходить реку по улице Ленина, по капитальному мосту. На это есть веские причины.
ТАТЬЯНА ЖДАНОВА:
«Через мост ограждение очень низкое. Если ты идешь, если это в дождь, то все это обливается. Да, автомобили. Они "проходят" близко возле ограждения, во-вторых, тротуары там очень низко находятся, по колено воды всегда скапливается».
Город взял этот пешеходный мост на баланс и определил подрядчика. Зимой переправу посыпали песком, однако мост все равно находился в неудовлетворительном состоянии. Подрядную организацию оштрафовали на 42 тысячи рублей. Власти обещали отремонтировать переправу. Но на этом дело и закончилось.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы со своей стороны подготовили и направили обращение в адрес прокуратуры и администрации города Кирова. Надеемся, что прежде всего не прокуратура даст свое заключение, а администрация выполнит свое обещание по поводу ремонта данного участка».
Общественники отмечают, что здесь нужно отремонтировать несущие конструкции, а также перила, ступеньки, пешеходную дорожку. Только тогда переправа станет полностью безопасной.