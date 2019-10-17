Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга"

В регионах ПФО продолжается реализации проекта «Театральное Приволжье», который был организован по инициативе полпреда Президента Игоря Комарова. В Кирове в рамках проекта зрители увидели спектакль-победитель форума "Иволга", поставленный учебным театром Вятского колледжа культуры.Сегодня у третьеклассников Православной гимназии настоящий праздник. Кто-то в театре впервые, а кто-то посещает его чуть ли не регулярно. Но спектакль "Красная шапочка" от народного учебного театра "Вятского колледжа культуры" каждый из них видел впервые.Играют спектакль участники окружного этапа фестиваля школьных и студенческих театров "Театральное Приволжье". Нашу область на нём представляет ещё один коллектив - Театральная студия "Стрекоза" Вятскополянского района. Губернатор области Игорь Васильев вместе с министром культуры, а также главным федеральным инспектором поприветствовал детей и дал напутственные наставления.А самое интересное, что в течение 28 дней на 14 региональных телеканалах жители ПФО могут смотреть постановки лучших школьных и студенческих театров, в том числе, и наши.Маленькие зрители точно не остались равнодушными.А впереди - заключительный этап фестиваля, который состоится в ноябре, победители будут определены с помощью онлайн-голосования.