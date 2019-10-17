Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга"

В регионах ПФО продолжается реализации проекта «Театральное Приволжье», который был организован по инициативе полпреда Президента Игоря Комарова. В Кирове в рамках проекта зрители увидели спектакль-победитель форума "Иволга", поставленный учебным театром Вятского колледжа культуры.
Сегодня у третьеклассников Православной гимназии настоящий праздник. Кто-то в театре впервые, а кто-то посещает его чуть ли не регулярно. Но спектакль "Красная шапочка" от народного учебного театра "Вятского колледжа культуры" каждый из них видел впервые.
Играют спектакль участники окружного этапа фестиваля школьных и студенческих театров "Театральное Приволжье". Нашу область на нём представляет ещё один коллектив - Театральная студия "Стрекоза" Вятскополянского района. Губернатор области Игорь Васильев вместе с министром культуры, а также главным федеральным инспектором поприветствовал детей и дал напутственные наставления.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно, замечательный фестиваль, участвуют в нём непрофессиональные актёры. У вас в школе, если нет, то, может быть, после просмотра этого спектакля появится свой театр, в котором вы сможете поучаствовать в постановке спектакля».
А самое интересное, что в течение 28 дней на 14 региональных телеканалах жители ПФО могут смотреть постановки лучших школьных и студенческих театров, в том числе, и наши.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное, что понравилось детям, вы смотрите, какие восторженные отклики. Я абсолютно искренне говорю, что если с ранних ногтей, как говорили раньше, приучать людей к искусству, прикасаться к прекрасному, что кто-то их тех, кто смотрел спектакль, обязательно станет известным на всю страну, а может и на весь мир певцом, композитором или актёром».
Маленькие зрители точно не остались равнодушными.
- Мне очень понравился, мне больше всего понравился Волк и Красная Шапочка.
- Мне понравилось то, что артисты хорошо выучили слова и играли очень артистично.
А впереди - заключительный этап фестиваля, который состоится в ноябре, победители будут определены с помощью онлайн-голосования.