В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей

Как предотвратить асоциальное поведение среди подростков? Ответ на этот вопрос сейчас ищут специалисты со всей страны, они собрались на конференцию о проблемах профилактики деструктивного поведения, которая проходит в Кировской области. Какие новые проблемы возникают у трудных подростков?
В Орловском спецучилище закрытого типа двери сегодня открыты - для специалистов. Здесь собрались эксперты в вопросах воспитания подростков со всей страны.
ЕЛЕНА ТОМИНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Несовершеннолетние начинают употреблять снюс. Оно не относится к наркотическим средствам и психотропным веществам, но эффект, который получают несовершеннолетние, он соизмерим, возникает определенная эйфория, это тоже большая проблема, мы все отягощены, все субъекты профилактики вот этими тенденциями последними среди несовершеннолетних».
По словам специалистов, если раньше к деструктивному поведению подростков толкала улица, то теперь большую опасность представляет Интернет. Дети проводят много времени в социальных сетях, где попадают в сообщества, которые могут увлечь их к распространению наркотиков.
СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для родителей, прежде всего, заботиться и любить своего ребенка. И делать все, чтобы он как раз, во-первых, доверял родителям, чтобы родителю была интересна жизнь его ребёнка. И он не отворачивался от него, говоря, что он только работает, деньги зарабатывает, а воспитывать должны другие институты».
Конференция проходит на базе Орловского специального училища закрытого типа. Здесь обучаются дети со всей страны, которые уже совершили преступления. Училище как площадка было выбрано не случайно: меньше, чем за год здесь уже накопили опыт проведения профилактических мероприятий. Например, летом сюда приезжали трудные подростки со всей области, которые еще не нарушили закон. Они общались с воспитанниками учреждения за круглым столом.
ЕЛЕНА КОМАРОВСКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ОРЛОВСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ:
«Диалог сверстников, когда ребенок ребенку доносит то, что «остановись во время», одумайся у тебя есть возможность, чтобы остановиться, используй ее».
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша задача сделать так, чтобы они это путь не прошли, чтобы их жизнь сложилась по-другому: безопаснее для них и для окружающих».
Конференция пройдет в течение двух дней. Завтра в детском космическом центре состоится заседание на тему защиты и реализации прав детей.