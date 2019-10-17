В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей

Как предотвратить асоциальное поведение среди подростков? Ответ на этот вопрос сейчас ищут специалисты со всей страны, они собрались на конференцию о проблемах профилактики деструктивного поведения, которая проходит в Кировской области. Какие новые проблемы возникают у трудных подростков?В Орловском спецучилище закрытого типа двери сегодня открыты - для специалистов. Здесь собрались эксперты в вопросах воспитания подростков со всей страны.По словам специалистов, если раньше к деструктивному поведению подростков толкала улица, то теперь большую опасность представляет Интернет. Дети проводят много времени в социальных сетях, где попадают в сообщества, которые могут увлечь их к распространению наркотиков.Конференция проходит на базе Орловского специального училища закрытого типа. Здесь обучаются дети со всей страны, которые уже совершили преступления. Училище как площадка было выбрано не случайно: меньше, чем за год здесь уже накопили опыт проведения профилактических мероприятий. Например, летом сюда приезжали трудные подростки со всей области, которые еще не нарушили закон. Они общались с воспитанниками учреждения за круглым столом.Конференция пройдет в течение двух дней. Завтра в детском космическом центре состоится заседание на тему защиты и реализации прав детей.