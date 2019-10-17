Перекресток улиц Володарского и Азина неудобен для пешеходов

Перекресток улиц Володарского и Азина не удобен для пешеходов. Здесь только один пешеходный переход, а дорогу необходимо пересекать несколько раз.Через этот перекресток дети ходят в школу. Пешеходный переход только один. Пересекать проезжую часть неудобно, говорят местные жители. Они очень волнуются за своих детей.Сотрудники ГИБДД говорят, что перекресток улиц Азина и Володарского не является проблемным. ДТП в этом году здесь не было. Однако, правоохранители признают, что он крайне неудобен для пешеходов.По словам сотрудников ГИБДД, этот перекресток можно преодолеть без нарушения правил. Правда, это процесс не быстрый.Местные жители уверены, что такой путь не просто не удобен, а опасен. Кроме того, рядом с этим на улице Володарского очень плохие тротуары, а на одной стороне пешеходной дорожки нет вообще.