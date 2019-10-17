Перекресток улиц Володарского и Азина неудобен для пешеходов

Перекресток улиц Володарского и Азина не удобен для пешеходов. Здесь только один пешеходный переход, а дорогу необходимо пересекать несколько раз.
Через этот перекресток дети ходят в школу. Пешеходный переход только один. Пересекать проезжую часть неудобно, говорят местные жители. Они очень волнуются за своих детей.
НАТАЛЬЯ ПАНАГУТИНА:
«Ходим по проезжей части, рискуем своей жизнью. В данный момент дети идут из школы. Они просто прошли просто так, перебежали дорогу и идут по грязи».
Сотрудники ГИБДД говорят, что перекресток улиц Азина и Володарского не является проблемным. ДТП в этом году здесь не было. Однако, правоохранители признают, что он крайне неудобен для пешеходов.
АНДРЕЙ НАЙМУШИН, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Решение об обустройстве пешеходных переходов, принимается владельцем улично-дорожной сети - администрацией г. Кирова. В данном случае мы проведем проверку, если это будет необходимо, внесем представление в адрес администрации города Кирова».
По словам сотрудников ГИБДД, этот перекресток можно преодолеть без нарушения правил. Правда, это процесс не быстрый.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Я стою на четной стороне улицы Азина, наша задача попасть на сторону нечетную. Делаем это в соответствии с ПДД. Как гласят правила, дорогу надо переходить по линии тротуара, если нет пешеходного перехода. Так мы и пересекаем улицу Володарского. Дальше, на улице Азина, организован пешеходный переход. Здесь мы пересекаем дорогу без проблем, правда, вот водитель, нас не пропустил, нарушил правила. Далее, опять же, в соответствии с правилами пересекаем улицу Володарского. Делаем это по линии тротуара».
Местные жители уверены, что такой путь не просто не удобен, а опасен. Кроме того, рядом с этим на улице Володарского очень плохие тротуары, а на одной стороне пешеходной дорожки нет вообще.