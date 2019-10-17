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В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной

В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной

Сегодня, 11:24
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Юлия Шалаева
В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной

Работы по обновлению набережной в Нововятске завершены. Сейчас началась процедура сдачи объекта. Напомним, по контракту подрядчик должен сдать объект к 30 октября. Что думают жители о новой набережной и когда её официальное открытие?

Новая Нововятская набережная состоит из двух частей - нижней -смотровой и верхней - парковой. Все пешеходные зоны уложены брусчаткой, сделано новое наружное освещение, а также подсветка снизу. Главным украшением набережной стали арки - они встречают горожан у входа и провожают на выходе. Несмотря на дождливую погоду желающих посмотреть и оценить новый объект сегодня было немало. Первые впечатления кировчан в основном положительные, однако уже появились и первые замечания.

- Недоделок много - в грунте водой промыло глубокие ямы, а что дальше будет.
- Мы не стали дожидаться открытие и пришли посмотреть. Все хорошо сделали - как в современном городе.
- Все замечательно, нравиться, ждем открытия, праздника.
- Мы очень довольны, побыстрей бы открылась. А замечания можно говорить? Да, конечно. Первое, что бросается - оставили мусорку, её надо было вывести за дорогу, там хорошее место для этого сделано».

Из плюсов многие горожане отметили большое количество скамеек и урн, причем они расположены, как в верхнем, так и в нижнем ярусе. Для любителей ЗОЖ в центральной части оборудована спортивная площадка с уличными тренажерами. Подумали и о людях с ограниченными возможностями и мамах с колясками - для них в левой части набережной смонтирован четырёхъярусный пандус, установлены дополнительные поручни, а на спусках, подъёмах уложена специальная тактильная плитка.  

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Качество проведенных работ эксперты проверят 1 ноября. В этот же день должна состоятся официальная приемка Нововятской набережной».

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