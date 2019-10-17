В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной

Работы по обновлению набережной в Нововятске завершены. Сейчас началась процедура сдачи объекта. Напомним, по контракту подрядчик должен сдать объект к 30 октября. Что думают жители о новой набережной и когда её официальное открытие?Новая Нововятская набережная состоит из двух частей - нижней -смотровой и верхней - парковой. Все пешеходные зоны уложены брусчаткой, сделано новое наружное освещение, а также подсветка снизу. Главным украшением набережной стали арки - они встречают горожан у входа и провожают на выходе. Несмотря на дождливую погоду желающих посмотреть и оценить новый объект сегодня было немало. Первые впечатления кировчан в основном положительные, однако уже появились и первые замечания.Из плюсов многие горожане отметили большое количество скамеек и урн, причем они расположены, как в верхнем, так и в нижнем ярусе. Для любителей ЗОЖ в центральной части оборудована спортивная площадка с уличными тренажерами. Подумали и о людях с ограниченными возможностями и мамах с колясками - для них в левой части набережной смонтирован четырёхъярусный пандус, установлены дополнительные поручни, а на спусках, подъёмах уложена специальная тактильная плитка.