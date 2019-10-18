Прямой эфир
23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 18 окт 11:12 В Белохолуницком районе при загадочных обстоятельствах пропал охотник 18 окт 19:35 ГТРК Вятка с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев 18 окт 17:43 В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал "Времена года" 18 окт 11:06 Кировчане примут участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» 18 окт 17:42 В областной общественной палате обсудили вопросы образования 18 окт 15:09 Жители Кирова жалуются на нерасторопность строителей и холодные батареи в домах 21 окт 18:14 В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике 21 окт 18:40 Кировские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России. 21 окт 19:27 Кировские гиревики добились крупного успеха на престижных стартах.
5°C
$
63,86
71,14
25 октября 11:09
25 окт 11:05 Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков 25 окт 11:03 В Кирове остается напряженной ситуация с местами в детских садах 24 окт 17:56 Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось" 24 окт 17:51 Жители Зонихи из-за бездорожья не могут подобраться к мусорным контейнерам 24 окт 15:09 Очередная бытовая проблема - в корпусе №1 дома 69 по улице Чапаева 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 24 окт 11:28 Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной 24 окт 11:21 Перекресток улиц Володарского и Азина неудобен для пешеходов
Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским

Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским

Вчера, 17:56
244
Иван Швецов
Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским

Легко ли снимать короткометражное кино, и  почему мультфильм, который показывают перед роликом "Ералаша" никогда не повторяет сюжет кино-миниатюры? На вопросы кировчан  отвечал режиссер знаменитого киножурнала Борис Грачевский.

Сценарист и режиссер Борис Грачевский в мире российского кино - фигура легендарная. Ералашу скоро полвека, а он так же молод, как почти 50 лет назад,  и продолжает нравиться мальчишкам, девчонкам, а также их родителям.  По традиции, каждый ролик "Ералаша" начинается с небольшого мультфильма, но предсказать сюжет киноминиатюры его просмотр никак не помогает.

БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ, РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, СОЗДАТЕЛЬ ДЕТСКОГО КИНОЖУРНАЛА "ЕРАЛАШ":
«А какой смысл мне сейчас рассказать то, что ты сейчас увидишь? Нет. Это просто такое милое украшение. вот это и есть вишенка на тортике. А повторять сюжет, который вы сейчас увидите неправильно. Поэтому художник наш импровизирует по поводу названия или темы того, что будет».

Кстати, эти мультфильмы перед роликами Ералаша уже 45 лет рисует один и тот же художник-мультипликатор Юрий Смирнов. А вот сам создатель Ералаша Борис Грачевский от создания своего киножурнала почти полностью отошел. Но он иногда приходит на монтаж.

БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ, РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, СОЗДАТЕЛЬ ДЕТСКОГО КИНОЖУРНАЛА "ЕРАЛАШ":
«Я смотрю материал абсолютно с чистыми глазами. Мне говорят: мы снимали этот материал 3 часа, никак  эта сцена не получалась. А я вижу, что она не нужна».

Встреча кировчан с Грачевским прошла в рамках фестиваля короткометражного кино «Золотой Телёнок». Кроме режиссера Ералаша, на этот фестиваль приехало немало других знаменитостей, например Александр Масляков, Юлий Гусман, Алла Сурикова. По итогам фестиваля были награждены авторы лучших короткометражек.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама