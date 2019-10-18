Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским

Легко ли снимать короткометражное кино, и почему мультфильм, который показывают перед роликом "Ералаша" никогда не повторяет сюжет кино-миниатюры? На вопросы кировчан отвечал режиссер знаменитого киножурнала Борис Грачевский.Сценарист и режиссер Борис Грачевский в мире российского кино - фигура легендарная. Ералашу скоро полвека, а он так же молод, как почти 50 лет назад, и продолжает нравиться мальчишкам, девчонкам, а также их родителям. По традиции, каждый ролик "Ералаша" начинается с небольшого мультфильма, но предсказать сюжет киноминиатюры его просмотр никак не помогает.Кстати, эти мультфильмы перед роликами Ералаша уже 45 лет рисует один и тот же художник-мультипликатор Юрий Смирнов. А вот сам создатель Ералаша Борис Грачевский от создания своего киножурнала почти полностью отошел. Но он иногда приходит на монтаж.Встреча кировчан с Грачевским прошла в рамках фестиваля короткометражного кино «Золотой Телёнок». Кроме режиссера Ералаша, на этот фестиваль приехало немало других знаменитостей, например Александр Масляков, Юлий Гусман, Алла Сурикова. По итогам фестиваля были награждены авторы лучших короткометражек.