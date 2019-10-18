В Кирове остается напряженной ситуация с местами в детских садах. Родители вынуждены отдавать малышей в частные организации. Законодатели рассматривают возможность компенсации для тех, чьим детям места в садах не хватает.
ОЛЬГА ТЫРЫКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Мы ходим в частный детский сад, платим в месяц 11630 рублей, это определенная большая сумма для нашего семейного бюджета».
Водить ребенка в частное учреждение Ольгу вынуждают обстоятельства - для ее двухлетнего малыша в муниципальных детсадах места просто нет. В такой же ситуации и многие другие родители города Кирова. Надежда на лучшее появилась, когда узнали, что регион примет участие в программе по созданию дополнительных групп при частных детских садах за счет федеральных субсидий. Но и тут возникла проблема: по проекту, детский сад сможет устанавливать плату для родителей не выше определенной суммы.
ОЛЬГА ТЫРЫКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Частным детским садам это абсолютно не выгодно, потому что 2700 - это одно питание, тебе там дали субсидию, ты открыл 12 мест, тебе дали там миллион 200, ты открыл группу, а дальше как хочешь, так и живи».
Поэтому все нюансы, по которым будет работать программа, пока еще уточняются. Но в Кировской области она должна заработать уже в следующем году.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пока планируют открыть две дополнительные группы в Кирово-Чепецке, 16 в частных детских садах Кирова и еще одну создаст индивидуальный предприниматель».
Сейчас в Кирове работает 6 частных детских садов, которые имеют лицензию на образование - они получают субсидию из областного бюджета - около 7 миллионов в год на каждого. Эти деньги тратят на зарплату сотрудников и приобретение инвентаря для образовательного процесса.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Помимо субсидий из областного бюджета, частные детские сады устанавливают родительскую плату на возмещение своих расходов, это и содержание здания, и коммунальные услуги, и питание, и оплата других работников в этих организациях».
Оплату для родителей частные детские сады устанавливают сами - поэтому и возникает разница в ценах. Представители общественных движений с таким финансированием не согласны, поэтому настаивают - нужно выплачивать компенсацию всем родителям, чьи дети от 3ех до 4ех лет не ходят в детский сад.
МАРИНА СУНЦОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Вот мы сейчас бьемся за компенсацию, которую должны платить после трех лет, в три года мама должна выйти на работу, ей нужны деньги, чтобы она как-то существовать, мы бились, чтобы она была хотя бы пять тысяч, сейчас у нас информация о том, что эта компенсация будет 2 тысячи рублей».
Этот вопрос депутаты законодательного собрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.