В Кирове остается напряженной ситуация с местами в детских садах. Родители вынуждены отдавать малышей в частные организации. Законодатели рассматривают возможность компенсации для тех, чьим детям места в садах не хватает.Водить ребенка в частное учреждение Ольгу вынуждают обстоятельства - для ее двухлетнего малыша в муниципальных детсадах места просто нет. В такой же ситуации и многие другие родители города Кирова. Надежда на лучшее появилась, когда узнали, что регион примет участие в программе по созданию дополнительных групп при частных детских садах за счет федеральных субсидий. Но и тут возникла проблема: по проекту, детский сад сможет устанавливать плату для родителей не выше определенной суммы.Поэтому все нюансы, по которым будет работать программа, пока еще уточняются. Но в Кировской области она должна заработать уже в следующем году.Сейчас в Кирове работает 6 частных детских садов, которые имеют лицензию на образование - они получают субсидию из областного бюджета - около 7 миллионов в год на каждого. Эти деньги тратят на зарплату сотрудников и приобретение инвентаря для образовательного процесса.Оплату для родителей частные детские сады устанавливают сами - поэтому и возникает разница в ценах. Представители общественных движений с таким финансированием не согласны, поэтому настаивают - нужно выплачивать компенсацию всем родителям, чьи дети от 3ех до 4ех лет не ходят в детский сад.Этот вопрос депутаты законодательного собрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.