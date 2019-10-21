Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков

Коллекционеры — люди упорные. У Андрея Шуклина из деревни Ежово Омутнинского района около 1000 значков, которые охватывают почти все сферы жизни человека и природы. Как появился первый значок в собрании и что думают об увлечении близкие коллекционера?Этой коллекции скоро 40 лет. Андрей Шуклин начал собирать знаки, когда еще учился в школе, первыми значками стали те, которые носили все дети в Советском Союзе.Кроме значков на тему Ленина и Октября, в коллекции есть орден Красной Звезды - это не значок, а настоящая боевая награда. Её коллекционер нашел в одном из заброшенных домов в деревне. Вся коллекция разбита на тематические группы, каждая оформлена в виде стенда в рамке: освоение космоса, автомобили, флора и фауна, корабли и флот, известные писатели и поэты и многие другие. Видно, как на протяжении нескольких десятков лет меняется дизайн значков.Андрей Шуклин и его жена Ирина - медики, работают в местном ФАПе. Коллекционирование долгое время вызывало у неё смешанные чувства.Стихи - отдельная тема. Андрей Шуклин написал строчки, посвященные сложному периоду в истории собирания коллекции.Кстати, коллекционирование значков называется «фалеристика», а человек, кто собирает значки, «фалеристом». Корни слова очень старые, и они уходят к эпохе Древнего Рима. Именно в то время и зародились традиции награждения легионеров венками и орденами. Эти ордена, похожие на большие значки, назывались «фалера», и от этого слова произошло название коллекционирования нагрудных знаков — «фалеристика». Фалеристы находят единомышленников в интернете, там же покупают, продают и обменивают свои сокровища. Стоимость особенно раритетных экземпляров на этом рынке может достигать нескольких десятков тысяч рублей.