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Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков

Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков

Вчера, 11:05
244
Иван Швецов
Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков

Коллекционеры — люди упорные. У Андрея Шуклина из деревни Ежово Омутнинского района около 1000 значков, которые охватывают почти все сферы жизни человека и природы. Как появился первый значок в собрании и что думают об увлечении близкие коллекционера?  

Этой коллекции скоро 40 лет. Андрей Шуклин начал собирать знаки, когда еще учился в школе, первыми значками стали те, которые носили все дети в Советском Союзе.

АНДРЕЙ ШУКЛИН, КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗНАЧКОВ:
«Первый значок это был, конечно, комсомольский, потом октябрятский, потом пионерский.  Все собирали олимпийские значки, а я пошел трудным путем. Ленина собирали не все».

Кроме  значков на тему Ленина и Октября, в коллекции есть  орден Красной Звезды - это не значок, а настоящая боевая награда. Её коллекционер нашел в одном из заброшенных домов в деревне. Вся коллекция разбита на тематические группы, каждая оформлена в виде стенда в рамке: освоение космоса, автомобили, флора и фауна, корабли и флот, известные писатели и поэты и многие другие.  Видно, как на протяжении  нескольких десятков лет меняется дизайн значков.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Меняется время, меняются и значки, всё чаще встречаются вот такой однообразной круглой формы. Фактурные, рельефные, железные почти исчезли. Но все же они нужны для коллекции, хоть автор и не придумал для них какой-то категории и просто называет "тупо круглые значки"».

Андрей Шуклин и его жена Ирина - медики, работают в местном ФАПе.  Коллекционирование долгое время вызывало у неё  смешанные чувства.

ИРИНА ШУКЛИНА, ЖЕНА КОЛЛЕКЦИОНЕРА ЗНАЧКОВ:
«Принимала в штыки, думала "какой-то ненормальный", но потом он написал стихотворение "я занимаюсь видом сумасшествия, которое понятно не всем" и поняла, да сумасшедший, но с этим надо как-то смириться и жить».

Стихи - отдельная тема. Андрей Шуклин написал строчки, посвященные сложному периоду в истории собирания коллекции.

АНДРЕЙ ШУКЛИН, КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗНАЧКОВ:
«Союз распался, все исчезло и в Лету канули значки. Забросил тут я это дело, важнее стали кабачки. Прошли года, а не столетья  и вот уже, одев очки, вновь собираю я значки. Перерыв был лет 9. В 2000-х я снова начал собирать».

Кстати, коллекционирование значков называется «фалеристика», а человек, кто собирает значки, «фалеристом». Корни слова очень старые, и они уходят к эпохе Древнего Рима. Именно в то время и зародились традиции награждения легионеров венками и орденами. Эти ордена, похожие на большие значки, назывались «фалера», и от этого слова произошло название коллекционирования нагрудных знаков — «фалеристика». Фалеристы находят единомышленников в интернете, там же покупают, продают и обменивают свои сокровища. Стоимость особенно раритетных экземпляров на этом рынке может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

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