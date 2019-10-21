Создание картин из верблюжьей шерсти, вышивка крестиком и вязание крючком. В Орловском краеведческом музее готовится новая выставка. С мастерицами познакомилась Александра Гуляева.
ЕЛЕНА ЖМЫХОВА, МАСТЕРИЦА:
«Это сделано из шерсти, из которой кто-то валенки валяет. а я делаю картины. мне очень нравится. люблю лошадей».
Глядя на эти картины, сразу и не поверишь, что материалом для них послужили не краски, а овечья шерсть. Этим видом рукоделия Елена Жмыхова увлеклась всего год назад, но уже освоила его не хуже, чем вышивание крестиком. При помощи такой техники Елена создала около 20 картин. В серьез заниматься рукоделием - вышивкой и вязанием крючком - женщина начала после выхода на пенсию, до этого работала заведующей в детском саду.
ЕЛЕНА ЖМЫХОВА, МАСТЕР ВЫШИВКИ И ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ:
«Хочется стоять, смотреть и думать: о чем же она? кто-то говорит, что это небо. а потом видят - а нет, внизу – дельфины, то есть это море и небо».
При Орловской библиотеке работает кружок рукоделия. В нем постоянно занимается около 10 человек. Наталья Митягина вышивает уже 15 лет, за это время не раз получала награды на различных конкурсах.
НАТАЛЬЯ МИТЯГИНА:
«Котов я люблю и мимо такого кота просто не могла пройти. рыжий. был у меня рыжий кот тоже у бабушки. он такой зимний, красивый».
Приучают к искусству в музее и самых маленьких. Школьникам рассказывают, как с течением времени изменялся такой привычный предмет интерьера как стул.
- Все-таки человеку не нравилось на лавочке сидеть. было неудобно. она могла перевернуться, и тогда что придумал человек? он укоротил эту лавочку. и получилась маленькая табуреточка.
Пока юные посетители музея только определяются со своими интересами, Елена Жмыхова отбирает свои лучшие работы - персональная выставка в музее откроется в декабре.