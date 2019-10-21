В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо

В Омутнинске прошли захватывающие соревнования по роботехническому сумо с участием воспитанников Кванториумов со всей области. Что важнее для победы - хорошее программирование или оптимальная форма робота-борца?Скрежет пластмассы и гудение электрических двигателей. Битва роботов собрала участников из Омутнинска, Кирово-Чепецка и Кирова, больше 20 команд, каждая со своем роботом. Задача участников – создать механизм, который сможет нанести вытолкнуть противника из круга, но самому остаться на роботехническом татами.Было всякое: некоторые роботы так и не сдвинулись с места, другие крутились вокруг своей оси, пока не кончалось время поединка. Тут создали явно допустили какую-то ошибку в программировании. Не менее важна и форма боевого робота: чем больше масса, тем сильнее удар, но меньшеманевренность и возможность увернуться от врага.Поединок состоял из трех частей, роботов запускали "лицом-к-лицу", правым боком к правому боку, и левым боком к левому боку. Так легче понять, были ли какие-то ошибки в алгоритмах.Битвы роботов проходят в Омунтинском кванториуме не в первый раз. Эти состязания не оставляют равнодушными и взрослых. Подобные гладиаторские бои XXI века уже много лет пользуются популярностью во всем мире. В России такие турниры проводятся лишь пару лет. Организаторы Омутнинской битвы роботов гордятся тем, что для некоторых юных участников робототехника уже стала смыслом жизни.