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В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо

В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо

Вчера, 19:02
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Иван Швецов
В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо

В Омутнинске прошли захватывающие соревнования по роботехническому сумо с участием воспитанников Кванториумов со всей области. Что важнее для победы - хорошее программирование или оптимальная форма робота-борца?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:  
«Роботы, которые принимают участие в этом поединке совсем не похожи на борцов сумо, но принцип поединка тот же самый: нужно вытолкнуть противника за пределы поля. Если вытолкнуть не получается побеждает тот, кто находится ближе к центру».

Скрежет пластмассы и гудение электрических двигателей. Битва роботов собрала участников из Омутнинска, Кирово-Чепецка и Кирова, больше 20 команд, каждая со своем роботом. Задача участников – создать механизм, который сможет нанести вытолкнуть противника из круга, но самому остаться на роботехническом татами.

АННА ПУГИНА, УЧАСТНИЦА РОБОТЕХНИЧЕСКОГО СУМО В ОМУТНИНСКЕ:
«Он просто поедет вперед на огромной скорости. У нас есть ковш, он помогает, у некоторых есть анти-ковш, им можно подцепить так снизу»

- У нас тоже раньше был анти-ковш, но робот не выигрывал с ним и не влезал в коробку.

Было всякое: некоторые роботы так и не сдвинулись с места, другие крутились вокруг своей оси, пока не кончалось время поединка. Тут создали явно допустили какую-то ошибку в программировании. Не менее важна и форма боевого робота: чем больше масса, тем сильнее удар, но меньшеманевренность и возможность увернуться от врага.

ДАНИИЛ МАСЛЮК, УЧАСТНИК РОБОТЕХНИЧЕСКОГО СУМО В ОМУТНИНСКЕ:
«У нас там на полигоне правила такие - если хоть одна часть выедет за круг, это проигрыш. А у нас там мало пространства, стенка, поэтому мало поставили».

Поединок состоял из трех частей, роботов запускали "лицом-к-лицу", правым боком к правому боку, и левым боком к левому боку. Так легче понять, были ли какие-то ошибки в алгоритмах.

МАКСИМ УСТИНОВ, УЧАСТНИК РОБОТЕХНИЧЕСКОГО СУМО В ОМУТНИНСКЕ:
«Просто там надо программировать так, чтобы он нападал, ездил и еще нужно конструировать так, чтобы тебя никто не перевернул».

Битвы роботов проходят в Омунтинском кванториуме не в первый раз. Эти состязания не оставляют равнодушными и взрослых.  Подобные гладиаторские бои XXI века уже много лет пользуются популярностью во всем мире. В России такие турниры проводятся лишь пару лет. Организаторы Омутнинской битвы роботов гордятся тем, что для некоторых юных участников робототехника уже стала смыслом жизни.

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