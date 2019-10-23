Владимир Быков сложил с себя полномочия депутата и председателя Законодательного собрания. Вопрос был рассмотрен на пленарном заседании ОЗС.Кировские депутаты приняли отставку Владимира Быкова. По регламенту, вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя и депутата был вынесен на голосование. Решение спикера было поддержано единогласно. Исполняющим обязанности председателя избран Герман Гончаров. Выборы нового спикера ОЗС запланированы на 15 ноября. На пленарном заседании повышенное внимание было уделено вопросам социальной сферы. Разработана новая мера поддержки для семей, дети которых не посещают государственный или муниципальный детский сад в связи с отсутствием мест.Ориентировочно на эти выплаты потребуется больше пятидесяти четырех миллионов рублей. Отметим, что Правительство области поддержало принятие этого законопроекта.На октябрьском заседании законопроект в помощь семьям с детьми принят в первом чтении.Кроме того, в Кировской области расширяется перечень категорий, которым в первоочередном порядке предоставляются места в детских садах. В него также будут включены дети медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Депутаты вернулись и к обсуждению "закона о тишине". Он не коснется производимых в ночное время дорожных и сельскохозяйственных работ, а также вывоза твёрдых коммунальных отходов.Также в перечне наказаний за «нарушение тишины и покоя граждан» - крики, свист и пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации автомобилей. В первом чтении был принят и ряд других законопроектов. В их числе - инициатива об упрощении отчетности о доходах для сельских депутатов, законопроект о введении на территории области нового вида муниципального образования - муниципального округа.