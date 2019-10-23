Владимир Быков сложил с себя полномочия депутата и председателя Законодательного собрания. Вопрос был рассмотрен на пленарном заседании ОЗС.
Кировские депутаты приняли отставку Владимира Быкова. По регламенту, вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя и депутата был вынесен на голосование. Решение спикера было поддержано единогласно. Исполняющим обязанности председателя избран Герман Гончаров. Выборы нового спикера ОЗС запланированы на 15 ноября. На пленарном заседании повышенное внимание было уделено вопросам социальной сферы. Разработана новая мера поддержки для семей, дети которых не посещают государственный или муниципальный детский сад в связи с отсутствием мест.
ВЛАДИМИР КОСТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При этом доход семьи не должен превышать на одного человека 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения, что составляет 16 581 рубль. Действие закона предполагается распространить с 2020 года».
Ориентировочно на эти выплаты потребуется больше пятидесяти четырех миллионов рублей. Отметим, что Правительство области поддержало принятие этого законопроекта.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что это разумная инициатива, и рассматривать нужно в декабре, когда уже параметры бюджета будут окончательно понятны, и будет известно количество семей, о которых идет речь».
На октябрьском заседании законопроект в помощь семьям с детьми принят в первом чтении.
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Найдена возможность финансовой поддержки этой категории граждан, чтобы доплачивать семьям, имеющим детей от 3 до 4 лет, 2 тысячи рублей, мы не говорим, что это значительные деньги, но это серьезный шаг, это тоже важно».
Кроме того, в Кировской области расширяется перечень категорий, которым в первоочередном порядке предоставляются места в детских садах. В него также будут включены дети медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Депутаты вернулись и к обсуждению "закона о тишине". Он не коснется производимых в ночное время дорожных и сельскохозяйственных работ, а также вывоза твёрдых коммунальных отходов.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы ужесточаем наказание о нарушении "закона о тишине" и, например, впервые вводим административную ответственность для предприятий от 80 до 300 тысяч рублей, это очень серьезно, у граждан 2-4 тысячи диапазон штрафа, во-вторых, мы конкретизируем, за что будут наказывать, это виды шумов, которые производятся с помощью звуковоспроизводящих устройств, мы впервые говорим о запрете громкой музыки, бухающей из машин».
Также в перечне наказаний за «нарушение тишины и покоя граждан» - крики, свист и пение, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации автомобилей. В первом чтении был принят и ряд других законопроектов. В их числе - инициатива об упрощении отчетности о доходах для сельских депутатов, законопроект о введении на территории области нового вида муниципального образования - муниципального округа.