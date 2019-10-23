Прямой эфир
26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось" 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной 24 окт 11:28 Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров
-4°C
$
63,87
70,84
29 октября 05:07
28 окт 18:04 В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму 28 окт 18:01 В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» 28 окт 17:56 Школьники из Кирово-Чепецка пытаются решить проблему бездомных животных 28 окт 17:52 Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои" 28 окт 15:09 В общественном совете при УМВД подвели итоги 3-летней работы 28 окт 15:08 С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве 28 окт 12:05 В Нововятске при пожаре погибло два человека 28 окт 11:14 В библиотеке Пушкина прошел Осенний детский бал 28 окт 11:11 В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей 28 окт 11:10 Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина
Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина

Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина

Вчера, 11:10
248
Артем Макаров
Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина

Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие? На лыжероллерной трассе возле трамплина часто прогуливаются жители Филейки. Поделить дорогу со спортсменами удается не всегда.

Сорок километров в час. Такую скорость иногда развивают спортсмены на своих лыжероллерах. На трассе возле трамплина тренируются сотни лыжников. Еще больше человек любят здесь прогуляться. Директор спортивной школы рассказал, что нередко, прохожие мешают тренировкам.

АЛЕКСАНДР КОЛУПАЕВ, ДИРЕКТОР СДЮСШОР № 3:
«Мы хотим, чтобы у всех было понимание, что лыжеролерная трасса - это прежде всего спортивный объект».




ВАЛЕРИЙ ШТУКА, ТРЕНЕР СДЮСШОР № 3:
«Выезжают даже мотоциклисты. Преграждаем им путь, объясняем. Но это не понимают».

Виктория Скопина занимается лыжами 11 лет. Девушка неоднократно попадала в конфликтную ситуацию. Приходилось даже ругаться с гуляющими. Последние любят ходить посреди трэка. Они не всегда воспринимают всерьез спортсменов, несущихся на большой скорости.

ВИКТОРИЯ СКОПИНА:
«В разных ситуациях по-разному бывает. Когда, если успеешь, то крикнешь, либо палками постучишь по асфальту, либо еще что-то».

При столкновении можно получить серьезные травму. Как говорят сотрудники спортшколы № 3, подобные ситуации уже случались и не раз. Поэтому было принято решение, частично оградить лыжероллерную трассу от посторонних.

АЛЕКСАНДР КОЛУПАЕВ, ДИРЕКТОР СДЮСШОР № 3:
«Работы начались еще летом, где-то в середине ноября работы планируется закончить. В этом году устанавливаем порядка двухсот метров этого ограждения. На будущий год эти работы будут продолжены».

Попасть на территорию трассы все равно будет возможно. Правда, придется делать большой крюк. Спортсмены надеются, что отдыхающие поймут, что ограждение - это вынужденная мера.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама