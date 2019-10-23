Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие? На лыжероллерной трассе возле трамплина часто прогуливаются жители Филейки. Поделить дорогу со спортсменами удается не всегда.
Сорок километров в час. Такую скорость иногда развивают спортсмены на своих лыжероллерах. На трассе возле трамплина тренируются сотни лыжников. Еще больше человек любят здесь прогуляться. Директор спортивной школы рассказал, что нередко, прохожие мешают тренировкам.
АЛЕКСАНДР КОЛУПАЕВ, ДИРЕКТОР СДЮСШОР № 3:
«Мы хотим, чтобы у всех было понимание, что лыжеролерная трасса - это прежде всего спортивный объект».
ВАЛЕРИЙ ШТУКА, ТРЕНЕР СДЮСШОР № 3:
«Выезжают даже мотоциклисты. Преграждаем им путь, объясняем. Но это не понимают».
Виктория Скопина занимается лыжами 11 лет. Девушка неоднократно попадала в конфликтную ситуацию. Приходилось даже ругаться с гуляющими. Последние любят ходить посреди трэка. Они не всегда воспринимают всерьез спортсменов, несущихся на большой скорости.
ВИКТОРИЯ СКОПИНА:
«В разных ситуациях по-разному бывает. Когда, если успеешь, то крикнешь, либо палками постучишь по асфальту, либо еще что-то».
При столкновении можно получить серьезные травму. Как говорят сотрудники спортшколы № 3, подобные ситуации уже случались и не раз. Поэтому было принято решение, частично оградить лыжероллерную трассу от посторонних.
АЛЕКСАНДР КОЛУПАЕВ, ДИРЕКТОР СДЮСШОР № 3:
«Работы начались еще летом, где-то в середине ноября работы планируется закончить. В этом году устанавливаем порядка двухсот метров этого ограждения. На будущий год эти работы будут продолжены».
Попасть на территорию трассы все равно будет возможно. Правда, придется делать большой крюк. Спортсмены надеются, что отдыхающие поймут, что ограждение - это вынужденная мера.