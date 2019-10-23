Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие? На лыжероллерной трассе возле трамплина часто прогуливаются жители Филейки. Поделить дорогу со спортсменами удается не всегда.Сорок километров в час. Такую скорость иногда развивают спортсмены на своих лыжероллерах. На трассе возле трамплина тренируются сотни лыжников. Еще больше человек любят здесь прогуляться. Директор спортивной школы рассказал, что нередко, прохожие мешают тренировкам.Виктория Скопина занимается лыжами 11 лет. Девушка неоднократно попадала в конфликтную ситуацию. Приходилось даже ругаться с гуляющими. Последние любят ходить посреди трэка. Они не всегда воспринимают всерьез спортсменов, несущихся на большой скорости.При столкновении можно получить серьезные травму. Как говорят сотрудники спортшколы № 3, подобные ситуации уже случались и не раз. Поэтому было принято решение, частично оградить лыжероллерную трассу от посторонних.Попасть на территорию трассы все равно будет возможно. Правда, придется делать большой крюк. Спортсмены надеются, что отдыхающие поймут, что ограждение - это вынужденная мера.