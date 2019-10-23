В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей

В областном центре прошел финал конкурса профессионального мастерства среди полицейских-водителей, которые удачно прошли профотбор в своих подразделениях. Мероприятие проводится в канун празднования дня автомобилиста и дня сотрудника органов внутренних дел.
Конкурс проходил по принципу многоборья. Сначала водители показали свои теоретические знания, отвечая на вопросы по Правилам дорожного движения, после чего отправились соревноваться в стрельбе из пистолета. Забегая вперед, можно сказать, что с теоретической частью ПДД все справились на отлично. В тире конкурсантам пришлось выкладываться по полной. За 25 секунд с разной дистанции необходимо поразить три мишени. На этом этапе каждый участник мог набрать максимальное количество баллов, которое учитывается при подведении итогов.
АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:
«Полицейский-водитель это залог успеха служебной деятельности ППС, ГИБДД, конвойной службы. И он должен быть наиболее подготовленный, полицейский-водитель».
Финальным испытанием стала демонстрация навыков скоростного маневрирования по специально оборудованной трассе на автомобиле. Соревнующиеся выполнили основные упражнений фигурного вождения: «змейка» вперед и задним ходом, разворот автомобиля в ограниченных условиях, заезд в гараж. Программа почти такая же, как на экзамене в ГИБДД, только немного сложнее и все элементы необходимо выполнить как можно быстрее. Как рассказали конкурсанты в повседневной работе не раз приходиться применять свои навыки.
АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН, СОТРУДНИК КОНВОЯ:
«В повседневности бывают моменты, особенно в зимнее время, когда покрытие дорог оставляет желать лучшего, приходилось».
При оценке водительских навыков учитывалось не только время, но и качество прохождения трассы. Как отмечают организаторы конкурса с каждым годом растет уровень профессионального мастерства сотрудников.