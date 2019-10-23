В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей

В областном центре прошел финал конкурса профессионального мастерства среди полицейских-водителей, которые удачно прошли профотбор в своих подразделениях. Мероприятие проводится в канун празднования дня автомобилиста и дня сотрудника органов внутренних дел.Конкурс проходил по принципу многоборья. Сначала водители показали свои теоретические знания, отвечая на вопросы по Правилам дорожного движения, после чего отправились соревноваться в стрельбе из пистолета. Забегая вперед, можно сказать, что с теоретической частью ПДД все справились на отлично. В тире конкурсантам пришлось выкладываться по полной. За 25 секунд с разной дистанции необходимо поразить три мишени. На этом этапе каждый участник мог набрать максимальное количество баллов, которое учитывается при подведении итогов.Финальным испытанием стала демонстрация навыков скоростного маневрирования по специально оборудованной трассе на автомобиле. Соревнующиеся выполнили основные упражнений фигурного вождения: «змейка» вперед и задним ходом, разворот автомобиля в ограниченных условиях, заезд в гараж. Программа почти такая же, как на экзамене в ГИБДД, только немного сложнее и все элементы необходимо выполнить как можно быстрее. Как рассказали конкурсанты в повседневной работе не раз приходиться применять свои навыки.При оценке водительских навыков учитывалось не только время, но и качество прохождения трассы. Как отмечают организаторы конкурса с каждым годом растет уровень профессионального мастерства сотрудников.