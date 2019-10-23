Прямой эфир
26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось" 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной 24 окт 11:28 Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров
-4°C
$
63,87
70,84
29 октября 05:08
28 окт 18:04 В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму 28 окт 18:01 В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» 28 окт 17:56 Школьники из Кирово-Чепецка пытаются решить проблему бездомных животных 28 окт 17:52 Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои" 28 окт 15:09 В общественном совете при УМВД подвели итоги 3-летней работы 28 окт 15:08 С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве 28 окт 12:05 В Нововятске при пожаре погибло два человека 28 окт 11:14 В библиотеке Пушкина прошел Осенний детский бал 28 окт 11:11 В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей 28 окт 11:10 Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина
В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей

В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей

Вчера, 11:11
262
Михаил Конышев
В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей

В областном центре прошел финал  конкурса профессионального мастерства среди полицейских-водителей, которые удачно прошли профотбор в своих подразделениях. Мероприятие проводится в канун празднования  дня автомобилиста и дня сотрудника органов внутренних дел.

Конкурс проходил по принципу многоборья. Сначала водители показали свои теоретические знания, отвечая на вопросы по Правилам дорожного движения, после чего отправились соревноваться в стрельбе из пистолета. Забегая вперед, можно сказать, что с теоретической частью ПДД все справились на отлично. В тире конкурсантам пришлось выкладываться по полной. За 25 секунд  с разной дистанции  необходимо поразить три мишени. На этом этапе каждый участник мог набрать максимальное количество баллов, которое учитывается при подведении итогов.

АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:
«Полицейский-водитель это залог успеха служебной деятельности ППС, ГИБДД, конвойной службы. И он должен быть наиболее подготовленный, полицейский-водитель».

Финальным испытанием стала демонстрация навыков скоростного маневрирования по специально оборудованной трассе на автомобиле. Соревнующиеся выполнили основные упражнений фигурного вождения: «змейка» вперед и задним ходом, разворот автомобиля в ограниченных условиях, заезд в гараж. Программа почти такая же, как на экзамене в ГИБДД, только немного сложнее и все элементы необходимо выполнить как можно быстрее. Как рассказали конкурсанты в повседневной работе не раз приходиться применять свои навыки.

АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН, СОТРУДНИК КОНВОЯ:
«В повседневности бывают моменты, особенно в зимнее время, когда покрытие дорог оставляет желать лучшего, приходилось».

При оценке водительских навыков учитывалось не только время, но и качество прохождения трассы. Как отмечают организаторы конкурса с каждым годом растет уровень профессионального мастерства сотрудников.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама