С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве. Будет упрощён порядок получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.Для иностранцев проживание в нашем государстве имеет свои тонкости. Напомним весь алгоритм: разрешение на временное проживание выдаётся иностранному гражданину на три года, но, прожив один год по этому документу, можно получить вид на жительство, раньше максимальный срок был пятилетним.А также вид на жительство, который был выдан до 1 ноября этого года можно заменить на бессрочный. Следующее новшество: в обновлённом законе определены категории граждан, которым можно сразу оформлять постоянное проживание в России, пропустив временное.Коснутся изменения и госпошлины на получение вида на жительство - с 3,5 тысяч она увеличится до 5-ти. Также изменения в законодательстве связаны с отдельными категориями иностранных лиц, которые принимаются без учёта квоты.