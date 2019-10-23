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С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве

С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве

Вчера, 15:08
261
Альбина Самигуллина
С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве

С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве. Будет упрощён порядок получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Для иностранцев проживание в нашем государстве имеет свои тонкости. Напомним весь алгоритм: разрешение на временное проживание выдаётся иностранному гражданину на три года, но, прожив один год по этому документу, можно получить вид на жительство, раньше максимальный срок был пятилетним.

АЛЕКСЕЙ УСТЮГОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ, ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С 1 ноября 2019 года вид на жительство в России становится бессрочным. И подлежит замене в установленных случаях: при достижении возраста 14 лет, 25 лет и 45 лет - почти как паспорт гражданина Российской Федерации. Вид на жительство, который был выдан ранее до 1 ноября будет подтверждать право на проживание в РФ до окончания его срока, либо до аннулирования в установленном порядке».

А также вид на жительство, который был выдан до 1 ноября этого года можно заменить на бессрочный. Следующее новшество: в обновлённом законе определены категории граждан, которым можно сразу оформлять постоянное проживание в России, пропустив временное.

АЛЕКСЕЙ УСТЮГОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ, ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вид на жительство подаётся гражданам иностранным, которые родились на территории РСФСР и которые ранее состояли в гражданстве Российской Федерации, следующая категория - имеющие родителя и детей, которые состоят в гражданстве Российской Федерации, и которые постоянно проживают в РФ, особая категория выделена для иностранных студентов: иностранный студент, который окончил высшее учебное заведение по государственной программе с отличием имеет право получить вид на жительство без получения РВП».

Коснутся изменения и госпошлины на получение вида на жительство - с 3,5 тысяч она увеличится до 5-ти. Также изменения в законодательстве связаны с отдельными категориями иностранных лиц, которые принимаются без учёта квоты.

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