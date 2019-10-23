В общественном совете при УМВД подвели итоги 3-летней работы. Чего удалось добиться и какие цели перед общественностью стоят в ближайшем будущем?Общественный совет при УМВД России по Кировской области стал действенным инструментом в работе по решению задач, которые ставит перед гражданским обществом само время. Совет был создан для обсуждения и согласования общественно значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции.Членов общественного совета, которые внесли наибольший вклад в развитие гражданского общества, наградили почетными дипломами, награду получила и директор ГТРК "Вятка" Ирина Русских. Добавим, что сейчас будет проходить набор новых членов общественного совета. Согласно уставу новый набор объявляется каждые 3 года.