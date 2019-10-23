Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои"

Юношу из Кировской области наградят в Москве в рамках проекта "Дети-герои". Кирилл Шавкунов живет в поселке Семушино Зуевского района. Этим летом подросток вытащил из воды тонущего мальчика и спас ему жизнь. Как это было юный герой рассказал нашей съемочной группе.В школе поселка Семушино Кирилл учится с первого класса. Здесь его ждут одноклассники, многие из которых с годами стали друзьями. Сегодня они часто вспоминают прошедшее лето, особенно тот день, когда поехали с компанией мальчишек отдыхать на Чепцу.Школьники отдыхали, как вдруг раздался звонок сотового. Звонили мальчишки, которые купались примерно в двухсот метрах от них. Ребята звали на помощь - в воде тонул их одноклассник Максим. Подростки тут же кинулись на помощь.По словам Максима, когда они купались в речке, было мелко. Он шел под водой и чувствовал ногами песок и сам не заметил, как оказался в яме, а дальше его понесло течением на глубину.До того, как прибежал Кирилл Максима пытались вытащить из воды и другие ребята, но у них не хватило сноровки. Мама Кирилла, которая работает в школе, считает, что у сына получилось спасти друга не случайно. Кирилл не только отлично плавает, но и знает как вести себя в экстренной ситуации.Вся эта история обошлась без трагедии только лишь потому, что все мальчишки, которые отдыхали в тот день на реке тут же бросились на помощь тонущему другу. Одни кинулись в воду, другие побежали за лодкой, третьи стали звонить старшим ребятам. И так сложилось, что именно этот звонок в итоге и спас жизнь подростку. Поступок Кирилла высоко оценили не только в родном поселке, но и в Москве. На днях он уезжает в столицу, где юношу наградят в рамках проекта "Дети-герои", который реализуется при поддержке Росгвардии и Совета Федерации.