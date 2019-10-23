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Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои"

Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои"

Вчера, 17:52
207
Юлия Шалаева
Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта

Юношу из Кировской области наградят в Москве в рамках проекта "Дети-герои". Кирилл Шавкунов живет в поселке Семушино Зуевского района. Этим летом подросток вытащил из воды тонущего мальчика и спас ему жизнь. Как это было юный герой рассказал нашей съемочной группе.

В школе поселка Семушино Кирилл учится с первого класса. Здесь его ждут одноклассники, многие из которых с годами стали друзьями. Сегодня они часто вспоминают прошедшее лето, особенно тот день, когда поехали с компанией мальчишек отдыхать на Чепцу.

- Это было месяца три назад, мы с друзьями приехали покупаться.

Школьники отдыхали, как вдруг раздался звонок сотового. Звонили мальчишки, которые купались примерно в двухсот метрах от них. Ребята звали на помощь - в воде тонул их одноклассник Максим. Подростки тут же кинулись на помощь.

КИРИЛЛ ШАВКУНОВ:
Мы бежали по песку метров двести, потом бежали по воде еще метров пятьсот. Тогда я увидел Максима и нырнул в воду за ним».

По словам Максима, когда они купались в речке, было мелко. Он шел под водой и чувствовал ногами песок и сам не заметил, как оказался в яме, а дальше его понесло течением на глубину.

МАКСИМ ТОКАРЕВ:
«Меня понесло, метров сто снесло течением, потом всплываю вверх и смотрю Кирилл бежит, начинает подплывать сзади ко мне».

- Кирилл, покажи, как ты его спасал?
- Я подплыл к нему сзади, схватил вот так за подмышки и потащил, метра четыре я проплыл, и мы уже стояли на ногах.

До того, как прибежал Кирилл Максима пытались вытащить из воды и другие ребята, но у них не хватило сноровки. Мама Кирилла, которая работает в школе, считает, что у сына получилось спасти друга не случайно. Кирилл не только отлично плавает, но и знает как вести себя в экстренной ситуации.

ОКСАНА ШАВКУНОВА, МАМА КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПОС. СЕМУШИНО ЗУЕВСКОГО Р-НА:
«Мы каждый год ездим на речку и берем с собой детей и объясняли им как правильно спасать других и учили их плавать».

Вся эта история обошлась без трагедии только лишь потому, что все мальчишки, которые отдыхали в тот день на реке тут же бросились на помощь тонущему другу. Одни кинулись в воду, другие побежали за лодкой, третьи стали звонить старшим ребятам. И так сложилось, что именно этот звонок в итоге и спас жизнь подростку. Поступок Кирилла высоко оценили не только в родном поселке, но и в Москве. На днях он уезжает в столицу, где юношу наградят в рамках проекта "Дети-герои", который реализуется при поддержке Росгвардии и Совета Федерации.

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