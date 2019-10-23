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Комбинированный подход и новые технологии предстоящей переписи населения

Комбинированный подход и новые технологии предстоящей переписи населения

Вчера, 10:56
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Артем Макаров
Комбинированный подход и новые технологии предстоящей переписи населения

Что такое комбинированная перепись населения и, причем здесь новые технологии? В какие сроки она пройдет? И где заполнить онлайн-анкету?

Всероссийская перепись населения стартует первого октября 2020-го года. Она будет проходить в течении всего месяца. Перепись будет отличаться от всех предыдущих. В процесс активно внедряются современные технологии.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Россияне впервые получат возможность самостоятельно заполнить электронные переписные листы.  Понадобится всего лишь выход в интернет. Так же необходима  подтвержденная или стандартная учётная запись на едином портале государственных услуг».

Сегодня сотрудники Росстата приступили к актуализации адресного фонда. А в следующем году особое внимание будет уделено подбору и обучению переписчиков.

СВЕТЛАНА НИКИТИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССТАТА:
«Параллельно с интернет-переписью у нас будут работать и наши переписчики. Придут они к населению не с бумажными переписными листами, как в 2010-м году, а с планшетными компьютерами. И весь период проведения переписи населения будут работать и стационарные участки».

Пройти перепись самостоятельно можно и в многофункциональном центре. Представители Росстата уверяют, что несмотря на новшества и внедрение современных технологий, россияне могут быть спокойны за свои персональные данные.

СВЕТЛАНА НИКИТИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССТАТА:
«Они будут строго защищены. Информация о конкретном человеке, о конкретном домохозяйстве, она никогда не появится в интернете. Я думаю, что многие понимают, что эта информация необходима, и обществу, и государству, да и им самим, для улучшения, хотя бы социально-экономических условий того региона, где они проживают».

Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в России в 2010 году, а самая первая, более 120-ти лет назад.

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