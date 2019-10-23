Комбинированный подход и новые технологии предстоящей переписи населения

Что такое комбинированная перепись населения и, причем здесь новые технологии? В какие сроки она пройдет? И где заполнить онлайн-анкету?Всероссийская перепись населения стартует первого октября 2020-го года. Она будет проходить в течении всего месяца. Перепись будет отличаться от всех предыдущих. В процесс активно внедряются современные технологии.Сегодня сотрудники Росстата приступили к актуализации адресного фонда. А в следующем году особое внимание будет уделено подбору и обучению переписчиков.Пройти перепись самостоятельно можно и в многофункциональном центре. Представители Росстата уверяют, что несмотря на новшества и внедрение современных технологий, россияне могут быть спокойны за свои персональные данные.Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в России в 2010 году, а самая первая, более 120-ти лет назад.