Комбинированный подход и новые технологии предстоящей переписи населения

Что такое комбинированная перепись населения и, причем здесь новые технологии? В какие сроки она пройдет? И где заполнить онлайн-анкету?
Всероссийская перепись населения стартует первого октября 2020-го года. Она будет проходить в течении всего месяца. Перепись будет отличаться от всех предыдущих. В процесс активно внедряются современные технологии.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Россияне впервые получат возможность самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Понадобится всего лишь выход в интернет. Так же необходима подтвержденная или стандартная учётная запись на едином портале государственных услуг».
Сегодня сотрудники Росстата приступили к актуализации адресного фонда. А в следующем году особое внимание будет уделено подбору и обучению переписчиков.
СВЕТЛАНА НИКИТИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССТАТА:
«Параллельно с интернет-переписью у нас будут работать и наши переписчики. Придут они к населению не с бумажными переписными листами, как в 2010-м году, а с планшетными компьютерами. И весь период проведения переписи населения будут работать и стационарные участки».
Пройти перепись самостоятельно можно и в многофункциональном центре. Представители Росстата уверяют, что несмотря на новшества и внедрение современных технологий, россияне могут быть спокойны за свои персональные данные.
СВЕТЛАНА НИКИТИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССТАТА:
«Они будут строго защищены. Информация о конкретном человеке, о конкретном домохозяйстве, она никогда не появится в интернете. Я думаю, что многие понимают, что эта информация необходима, и обществу, и государству, да и им самим, для улучшения, хотя бы социально-экономических условий того региона, где они проживают».
Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в России в 2010 году, а самая первая, более 120-ти лет назад.