В Слободском с размахом отметили День автомобилиста. На Соборной площади была организована выставки самодельной техники. Для жителей города также была проведена гонка внедорожников. Роман Четвериков с подробностями.Это лишь малая часть автомашин, презентованных на выставке. В День автомобилиста это традиционное для Слободского мероприятие. В отличие от прошлых лет в этом году праздник было решено провести на более высоком уровне. Автовладельцы не подвели. Кто смог, тот выехал из гаража на уникальных экземплярах. Некоторые из них поражали воображение. Это были экспонаты, собранные из частей, которые в теории мало подходят друг к другу.Для человека непосвященного это просто раритеты, а для профессионалов - увлечение всей жизни. Созданные ими гибридные машины все на ходу. Кто-то даже приехал, не успев отмыться от грязи. Многим хотелось показать свои автомодели, похожие на изобретения.Это катер построил Валерий Самарин. Его уже нет в живых. Но его самоходные аппараты остаются гордостью и визитной карточкой Слободского.Катер Самарина остался на площади, а вот другая техника выехала на берег Вятки. Ей предстояло преодолеть дистанцию внедорожного спринта. Назывался он "Направление". Хотя, по существу, таковым оно было только на словах. Район старого пляжа в Слободском гоночное место. Поэтому, в День Автомобилиста оно стало вторым центром праздника. А сама экстрим-гонка получилась лучшим подарком для людей, кому нравится рев моторов и техника, способная удивлять.