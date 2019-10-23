Кировскую область с рабочим визитом посетил генконсул Узбекистана в Казани

В Кировской области с официальным визитом побывал Генеральный консул Узбекистана в Казани. Дипломат встретился с руководством региона и кировскими бизнесменами.Продукция из Узбекистана стоит дорого. Все дело в перекупщиках, говорит генеральный консул этой страны. Фариддин Насриев хочет наладить прямые контакты кировских бизнесменов и предпринимателей Узбекистана. Это взаимовыгодно. Генконсул встретился с членами Вятской торгово-промышленной палаты.Правительство Узбекистана субсидирует многие сферы бизнеса, отметил Фариддин Предпринимателей из Кирова ожидает привлекательный инвестиционный климат. Фариддин Насриев в ходе визита в регион, также провел встречу с председателем правительства области.Товарооборот между вятским краем и Узбекистаном превысил 9-ть миллионов долларов. По словам Александра Чурина, кировчанам есть что предложить узбекскому рынку.В вятских вузах учатся около семидесяти студентов из Узбекистана. Генконсул, во время своего визита в Киров отметил, что нужно развивать не только экономические связи, но и культурные.