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Кировскую область с рабочим визитом посетил генконсул Узбекистана в Казани

Кировскую область с рабочим визитом посетил генконсул Узбекистана в Казани

Вчера, 12:03
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Артем Макаров
Кировскую область с рабочим визитом посетил генконсул Узбекистана в Казани

В Кировской области с официальным визитом побывал Генеральный консул Узбекистана в Казани. Дипломат встретился с руководством региона и кировскими бизнесменами.

Продукция из Узбекистана стоит дорого. Все дело в перекупщиках, говорит генеральный консул этой страны. Фариддин Насриев хочет наладить прямые контакты кировских бизнесменов и предпринимателей Узбекистана. Это взаимовыгодно. Генконсул встретился с членами Вятской торгово-промышленной палаты.

ФАРИДДИН НАСРИЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОРОДЕ КАЗАНЬ:
«Кто, что хочет приобрести в Республики Узбекистан, обращайтесь, мы сделаем контакты вам. Кто хочет продать свою продукцию, обращайтесь, сделаем прямые контакты».

Правительство Узбекистана субсидирует многие сферы бизнеса, отметил Фариддин Предпринимателей из Кирова ожидает привлекательный инвестиционный климат. Фариддин Насриев в ходе визита в регион, также провел встречу с председателем правительства области.

АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уровень сотрудничества, который сейчас есть, он не в полной мере отвечает нашим возможностям и потребностям. Основная задача - это расширить наше взаимодействие. Расширить нашу совместную деятельность».

Товарооборот между вятским краем и Узбекистаном превысил 9-ть миллионов долларов. По словам Александра Чурина, кировчанам есть что предложить узбекскому рынку.

АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы поставляем в Республику Узбекистан продукцию тяжелого машиностроения, традиционные отрасли, экспортируемые - это лесопромышленный комплекс, товары народного потребления. Узбекистан - хороший рынок сбыта для наших предприятий».

В вятских вузах учатся около семидесяти студентов из Узбекистана. Генконсул, во время своего визита в Киров отметил, что нужно развивать не только экономические связи, но и культурные.

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