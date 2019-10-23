При Сретенском храме поселка Арбаж появился молодёжный православный клуб

При Сретенском храме поселка Арбаж осенью этого года появился молодёжный православный клуб "Родник". Чем занимаются ребята при храме, что их притягивает в церковной жизни и общении?Быть звонарём - дело трудное - в любую погоду на продуваемой всеми ветрами колокольне нужно звонить в колокола и не ошибаться. Максима учит старший брат, который можно сказать владеет этим искусством профессионально. Оба они - сыновья настоятеля храма, отца Виктора.Колокольный звон нужен не только для красоты. Это своеобразный язык, с помощью которого информация передается на десятки километров вокруг. Если, например, вы слышите 12 ударов колокола во время богослужения, это значит, что в храме читается Евангелие. Верующие даже на улице, если слышат такой звон, останавливаются, крестятся и кланяются. С помощью звона раньше сообщали о пожаре, начале войны, или Победе в войне, или каких-то чрезвычайных событиях. Особая сигнальная система работает и внутри храма.В храме много молодёжи некоторые просто стоят и молятся, другие помогают в богослужении. Это выпускники воскресной школы храма, занятия в школе закончились, а потребность быть при храме осталась.Православные педагоги замечают, что многие современные подростки, окончившие воскресную школу, со временем перестают ходить и в церковь. Если дети решили остаться - это по нынешним меркам, уже чудо. И оно говорит о том, что детей в храме познакомили не только с обрядами, церковнославянским языком, и порядками в храме, но и, как говорят священники, познакомили с самим Богом.При Сретенском храме работает изостудия, где тоже двери открыты для всех. Под руководством опытного педагога воспитанники пишут картины и миниатюры на самые разные темы.Сретенский храм в посёлке Арбаж был разрушен в 1933 году. В 2002 году было принято решение о строительстве новой церкви. Оно продолжалось 8 лет. В 2010 году храм был освящен, и с тех пор остается центром духовной жизни всего района община Во время службы в храме ощущается особая почти семейная и объединяющая всех атмосфера, как и должно быть в настоящей церковной общине.