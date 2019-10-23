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При Сретенском храме поселка Арбаж появился молодёжный православный клуб

При Сретенском храме поселка Арбаж появился молодёжный православный клуб

Вчера, 15:37
228
Иван Швецов
При Сретенском храме поселка Арбаж появился молодёжный православный клуб

При Сретенском храме поселка Арбаж осенью этого года появился молодёжный православный клуб "Родник". Чем занимаются ребята при храме, что их притягивает в церковной жизни и общении?

Быть звонарём - дело трудное - в любую погоду на продуваемой всеми ветрами колокольне нужно звонить в колокола и не ошибаться. Максима учит старший брат, который можно сказать владеет этим искусством профессионально. Оба они - сыновья настоятеля храма, отца Виктора.

- Бери вот эти сейчас трое, в такт бьёшь.

Колокольный звон нужен не только для красоты. Это своеобразный язык, с помощью которого информация передается на десятки километров вокруг. Если, например, вы слышите 12 ударов колокола во время богослужения, это значит, что в храме читается Евангелие. Верующие даже на улице, если слышат такой звон, останавливаются, крестятся и кланяются. С помощью звона раньше сообщали о пожаре, начале войны, или Победе в войне, или каких-то чрезвычайных событиях. Особая сигнальная система работает и внутри храма.

МАКСИМ НЕГИР, УЧЕНИК ЗВОНАРЯ:
«Приходит время, я поднимаюсь сюда, лампочка загорается, и я звоню. Там в алтаре лампочку зажигают.  Звонить надо 3 раза. Это сложно. Надо обучаться как это все делать, как всё нажимать».

В храме много молодёжи некоторые просто стоят и молятся, другие помогают в богослужении.  Это выпускники воскресной школы храма, занятия в школе закончились, а потребность быть при храме осталась.

ВИКТОР НЕГИР, НАСТОЯТЕЛЬ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА П. АРБАЖ, ПРОТОИЕРЕЙ:
«Они пожелали остаться в нашем храме, дальше продолжить эти занятия,  стали помощниками, некоторые обучаются звонарному делу, некоторые обучаются церковному пению, помогают в алтаре. Это очень радует, что дети не забывают и остались при храме».

Православные педагоги замечают, что   многие современные подростки, окончившие воскресную школу, со временем перестают ходить и в церковь.  Если дети решили остаться - это по нынешним меркам, уже чудо.  И оно говорит о том, что детей в храме  познакомили не только с обрядами, церковнославянским языком, и  порядками в храме, но и, как говорят священники, познакомили  с самим Богом.

ЕЛЕНА БАГАЕВА, ПОМОЩНИК НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА:
«Мы решили, что надо создать  молодёжную группу не только на основе этих ребят, но, может, кто-то придет из взрослых, у нас много замужних и одиноких, если они к нам в группу вступят, мы будем рады всем. Возрастных ограничений нет».

При Сретенском храме работает изостудия, где тоже двери открыты для всех. Под руководством опытного педагога воспитанники пишут картины и миниатюры на самые разные темы.

ГАЛИНА ШИШКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ИЗОСТУДИИ:
«Я обучаю детей по своей программе, которую я сама разработала. У меня занимаются дети от 6 лет и старше».

Сретенский храм в посёлке Арбаж был разрушен в 1933 году. В 2002 году было принято решение о строительстве новой церкви. Оно продолжалось 8 лет. В 2010 году храм был  освящен, и с тех пор остается центром духовной жизни всего района община Во время службы в храме ощущается особая почти семейная и объединяющая всех  атмосфера, как и должно быть в настоящей церковной общине.

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