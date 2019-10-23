При Сретенском храме поселка Арбаж появился молодёжный православный клуб

При Сретенском храме поселка Арбаж осенью этого года появился молодёжный православный клуб "Родник". Чем занимаются ребята при храме, что их притягивает в церковной жизни и общении?
Быть звонарём - дело трудное - в любую погоду на продуваемой всеми ветрами колокольне нужно звонить в колокола и не ошибаться. Максима учит старший брат, который можно сказать владеет этим искусством профессионально. Оба они - сыновья настоятеля храма, отца Виктора.
- Бери вот эти сейчас трое, в такт бьёшь.
Колокольный звон нужен не только для красоты. Это своеобразный язык, с помощью которого информация передается на десятки километров вокруг. Если, например, вы слышите 12 ударов колокола во время богослужения, это значит, что в храме читается Евангелие. Верующие даже на улице, если слышат такой звон, останавливаются, крестятся и кланяются. С помощью звона раньше сообщали о пожаре, начале войны, или Победе в войне, или каких-то чрезвычайных событиях. Особая сигнальная система работает и внутри храма.
МАКСИМ НЕГИР, УЧЕНИК ЗВОНАРЯ:
«Приходит время, я поднимаюсь сюда, лампочка загорается, и я звоню. Там в алтаре лампочку зажигают. Звонить надо 3 раза. Это сложно. Надо обучаться как это все делать, как всё нажимать».
В храме много молодёжи некоторые просто стоят и молятся, другие помогают в богослужении. Это выпускники воскресной школы храма, занятия в школе закончились, а потребность быть при храме осталась.
ВИКТОР НЕГИР, НАСТОЯТЕЛЬ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА П. АРБАЖ, ПРОТОИЕРЕЙ:
«Они пожелали остаться в нашем храме, дальше продолжить эти занятия, стали помощниками, некоторые обучаются звонарному делу, некоторые обучаются церковному пению, помогают в алтаре. Это очень радует, что дети не забывают и остались при храме».
Православные педагоги замечают, что многие современные подростки, окончившие воскресную школу, со временем перестают ходить и в церковь. Если дети решили остаться - это по нынешним меркам, уже чудо. И оно говорит о том, что детей в храме познакомили не только с обрядами, церковнославянским языком, и порядками в храме, но и, как говорят священники, познакомили с самим Богом.
ЕЛЕНА БАГАЕВА, ПОМОЩНИК НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА:
«Мы решили, что надо создать молодёжную группу не только на основе этих ребят, но, может, кто-то придет из взрослых, у нас много замужних и одиноких, если они к нам в группу вступят, мы будем рады всем. Возрастных ограничений нет».
При Сретенском храме работает изостудия, где тоже двери открыты для всех. Под руководством опытного педагога воспитанники пишут картины и миниатюры на самые разные темы.
ГАЛИНА ШИШКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ИЗОСТУДИИ:
«Я обучаю детей по своей программе, которую я сама разработала. У меня занимаются дети от 6 лет и старше».
Сретенский храм в посёлке Арбаж был разрушен в 1933 году. В 2002 году было принято решение о строительстве новой церкви. Оно продолжалось 8 лет. В 2010 году храм был освящен, и с тех пор остается центром духовной жизни всего района община Во время службы в храме ощущается особая почти семейная и объединяющая всех атмосфера, как и должно быть в настоящей церковной общине.