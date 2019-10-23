В Кирове проходит Всероссийское совещание с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России

83 руководителя региональных служб исполнения наказаний собрались в эти дни в Кирове. Здесь проходит всероссийское совещание. Следственные и исправительные учреждения Кировской области служат примером для других регионов. Как не только исполняют наказания, но и наставляют на путь истинный - узнала Александра Гуляева.
- Здесь находится пульт. Ты выбираешь наиболее тебе понравившийся цвет и приступаешь к работе.
Осуждённый в СИЗО номер 2 рисует узоры пальцами на песке. Такие занятие по цветотерапии для подростков здесь - в штатном расписании. Так психологи пытаются понять, какие эмоциональные проблемы переживают подростки.
МАРИЯ БРИК, СТАРШИЙ ПСИХОЛОГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, КАПИТАН ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ:
«Также в своей работе используем метафорические карты, они помогают нам раскрыть эмоции и чувства, которые переполняют несовершеннолетних, которые они не могут выразить. А также помогают раскрыть наиболее проблемные темы. это мотивационная направленность, коммуникативная и детско-родительские отношения».
Содержатся в следственном изоляторе и взрослые - мужчины и женщины. Все они после меры пресечения ждут решения суда, которое определит их дальнейшую судьбу. Но есть здесь и те, кто свой приговор уже получили.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Хозяйственными работами в учреждении занимаются осужденные, которые находятся здесь не временно, а отбывают наказание в соответствии с решением суда. они стирают, прибираются, ремонтируют здания и готовят еду».
Такие осуждённые живут не в камерах, а в общежитии и каждый день ходят на работу.
МАКСИМ ШЕВЕЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО КАДРАМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
«Порядка 50 человек отбывает наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Численность постоянно меняется. Кто-то освобождается условно досрочно, кто-то переводится в колонию поселения, есть осужденные, которым заменена неотбытая часть срока на более мягкий вид наказания».
С тем, как живет и работает следственный изолятор сегодня знакомятся руководители региональных служб исполнения наказаний со всей страны. На совещании обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются осуждённые. Одна из таких - трудоустройство. Чтобы помочь людям с судимостью найти работу для них на сайте Россия будет создаваться личный кабинет еще до выхода на свободу.
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«Будет позволять социальному работнику, который работает в исправительной системе, решать вопрос перед освобождением заключённого о трудоустройстве и потенциальном взаимодействии с работодателем. будет оформляться заявка, составляться резюме, соответственно работодатели потенциальные смогут увидеть резюме».
Кировская область стала одним из первых пяти регионов страны, где пилотный проект уже реализуется. До конца года личные кабинеты для трудоустройства должны появиться у всех осуждённых страны.