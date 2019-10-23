В Кирове проходит Всероссийское совещание с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России

83 руководителя региональных служб исполнения наказаний собрались в эти дни в Кирове. Здесь проходит всероссийское совещание. Следственные и исправительные учреждения Кировской области служат примером для других регионов. Как не только исполняют наказания, но и наставляют на путь истинный - узнала Александра Гуляева.Осуждённый в СИЗО номер 2 рисует узоры пальцами на песке. Такие занятие по цветотерапии для подростков здесь - в штатном расписании. Так психологи пытаются понять, какие эмоциональные проблемы переживают подростки.Содержатся в следственном изоляторе и взрослые - мужчины и женщины. Все они после меры пресечения ждут решения суда, которое определит их дальнейшую судьбу. Но есть здесь и те, кто свой приговор уже получили.Такие осуждённые живут не в камерах, а в общежитии и каждый день ходят на работу.С тем, как живет и работает следственный изолятор сегодня знакомятся руководители региональных служб исполнения наказаний со всей страны. На совещании обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются осуждённые. Одна из таких - трудоустройство. Чтобы помочь людям с судимостью найти работу для них на сайте Россия будет создаваться личный кабинет еще до выхода на свободу.Кировская область стала одним из первых пяти регионов страны, где пилотный проект уже реализуется. До конца года личные кабинеты для трудоустройства должны появиться у всех осуждённых страны.