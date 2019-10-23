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В библиотеке №3 "Маяк" подвели итоги первой части проекта "Лепить - чудо творить"

В библиотеке №3 "Маяк" подвели итоги первой части проекта "Лепить - чудо творить"

Вчера, 18:02
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Юлия Шалаева
В библиотеке №3

В библиотеке №3 "Маяк" подвели итоги первой части проекта "Лепить - чудо творить".  Начиная с июля в библиотеке проходят уроки по художественной лепки из глины. Сегодня участники проекта готовы показать и рассказать, чему они научились за несколько месяцев.

Людмила и Владимир Ушаковы ходят на занятия по лепке вместе. Говорят, что с глиной уже работали - на гончарном круге. Здесь технология совсем другая и изделия получаются более изысканные.

ВЛАДИМИР УШАКОВ:
«Интересно руками что-то делать и вроде получается неплохо».





ЛЮДМИЛА УШАКОВА:
«Это удовольствие - для себя, для развития, прекрасный руководитель. Все доступно и очень интересно».

В кружке художественной керамики в библиотеке "Маяк" сегодня занимаются около 60 учеников. Это люди "серебряного возраста", желающие научиться чему-то новому. Лепят в основном вазы, посуду - все, что может украсить дом и послужить в быту.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сначала изделия лепят, потом дают просохнуть три дня при комнатной температуре, затем совершают обжег, раскрашивают и снова финальный обжег. В итоге получается вот такое красивое, современное, декоративное изделие».

В библиотеке есть своя небольшая печка для обжига. Керамическую глину и краски закупили благодаря Гранту. Свой проект назвали "Лепить - чудо творить". Почему чудо - да потому что все изделия получаются разные, с частичкой индивидуальности автора.

ЕЛЕНА РЫКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №3 "МАЯК", РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
«Эта техника называется техника лепки на кулёчке. Мы с ученицами делали символ года. Из такой слепленной мышки мы расписали такую красавицу. Все мышки получились разные - и по размеру, получились девочки-мальчики».

Первая часть проекта по художественной лепке из глины завершилась. Как итог - выставка готовых работ начинающих керамистов. Далее до конца года ученики будут совершенствовать свое мастерство, чтобы новогодние праздники встретить с подарками, слепленными своими руками.

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