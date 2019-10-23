В правительстве рассмотрели проект бюджета на 2020 год

Денежные вложения в социальную сферу и на реализацию национальных проектов будут увеличены. На заседании Правительства Кировской области рассмотрели проект бюджета на 2020 год.
Эффективная бюджетная политика, повышение налоговой дисциплины, устойчивый экономический рост и улучшение качества жизни населения региона. Председатель Правительства Кировской области Александр Чурин обсудил основные принципы формирования бюджета на 2020 год. Бюджет будет профицитный, а это позволит сконцентрироваться на решении актуальных задач в экономике.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он сбалансирован, выполняются все социальные обязательства. А самое главное, у нас растут собственные доходы бюджета и бюджет вплотную приблизился к цифре 60 миллиардов рублей. Я хочу напомнить, что еще 2 года назад бюджет у нас был порядка 48 миллиардов. Нами проводится достаточно активная работа по формированию источников доходов, но мы также и наращиваем наши расходы».
А расходы бюджета будут направлены, в первую очередь, на социальную сферу, и тут в приоритете реализация национальных проектов, о которых говорил Президент.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В следующем году область будет участвовать в реализации 9 национальных проектов на финансирование которых планируется направить 8,6 миллиарда рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета 6,5 миллиарда рублей».
Не менее важно и то, что в регионе постепенно растет средняя заработная плата, как отметили в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства, это обусловлено общим ростом в экономике и выходом из тени некоторых предприятий деревообрабатывающей отрасли.
ВЕРА ФОМИНЫХ, И.О. МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По итогам 8 месяцев текущего года заработная плата работников организаций выросла на 6,4% и составила чуть больше 29 тысяч рублей. В реальном секторе экономики значительно растёт зарплата в сельском хозяйстве, в котором работает порядка 5% работников организаций, растёт зарплата и в промышленных отраслях - деревообработке, фармакологии, металлургии».
Добавим, что проект бюджета на 2020 год, после обсуждения депутатами, будет принят на одном из очередных заседаний Областного Законодательного собрания Кировской области.