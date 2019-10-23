В правительстве рассмотрели проект бюджета на 2020 год

Денежные вложения в социальную сферу и на реализацию национальных проектов будут увеличены. На заседании Правительства Кировской области рассмотрели проект бюджета на 2020 год.Эффективная бюджетная политика, повышение налоговой дисциплины, устойчивый экономический рост и улучшение качества жизни населения региона. Председатель Правительства Кировской области Александр Чурин обсудил основные принципы формирования бюджета на 2020 год. Бюджет будет профицитный, а это позволит сконцентрироваться на решении актуальных задач в экономике.А расходы бюджета будут направлены, в первую очередь, на социальную сферу, и тут в приоритете реализация национальных проектов, о которых говорил Президент.Не менее важно и то, что в регионе постепенно растет средняя заработная плата, как отметили в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства, это обусловлено общим ростом в экономике и выходом из тени некоторых предприятий деревообрабатывающей отрасли.Добавим, что проект бюджета на 2020 год, после обсуждения депутатами, будет принят на одном из очередных заседаний Областного Законодательного собрания Кировской области.