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Умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой

Умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой

Сегодня, 11:19
201
Иван Швецов
Умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой

Житель Арбажа Сергей Федяев с помощью бензопилы делает из дерева различных животных, сказочные беседки, домики, кареты. Откуда появилось у мастера, который долгое время просто валил лес на делянке в вятской тайге, столь необычное увлечение?  

Заниматься этим видом искусства Сергей начал почти пять лет назад. Тогда он взялся за изучение плотницкого дела по видеоурокам в интернете. Заинтересовался и так называемой русской рубкой. Затем окончил международную школу плотников «Тайга» в Нижегородской области на профиль «Норвежская и канадская рубка". Как и все начинающие, следил и ориентировался на работу профессионалов, тогда же заинтересовался и изготовлением фигур из дерева.

СЕРГЕЙ ФЕДЯЕВ, МАСТЕР КАРВИНГА ПО ДЕРЕВУ:
«Увидел в интернете как вырезают канадские профессионалы, стало интересно и решил попробовать. У пня если отростки есть, они уже подсказывают, что может получиться. Ну и по картинкам в интернете».

Конечно, как и некоторые другие умельцы, начинал просто из любопытства - ради интереса. И теперь число работ перевалило за 50, но свой «дебют» мастер помнит до сих пор. По мотивам русских сказок он сделал жилище Бабы Яги, избушку на курьих ножках. Сейчас она находится в Казани.  Повторить ни одну из своих скульптур мастер не возьмется, да это и невозможно. Вот, например, голова льва. На ее изготовление ушло больше месяца.

СЕРГЕЙ ФЕДЯЕВ, МАСТЕР КАРВИНГА ПО ДЕРЕВУ:
«Голова сделана из корня тополя. Материл в обработке более мягкий, легкий, стоять будет дольше, чем хвоя. Не трескается, не разрушается на улице».

По ходу дела мастер словно бы, «подстраивается» под материал - как и что лучше сделать. Так и получаются удивительные фигуры всевозможных животных, среди которых есть и медведи, и львы, и орлы, и волки, и даже черная пантера, - не хватает только обезьяны и удава - тогда будет полный набор персонажей из книг Киплинга.  Для творческого процесса требуется много разного материала. Сергей собирает его в лесу: в основном это поваленные или аварийные деревья, но в ход идут корни, и выкорчеванные пни, большие стволы старых деревьев.

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