Прямой эфир
26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось" 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 25 окт 19:02 В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной 24 окт 11:28 Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров
-4°C
$
63,87
71,01
30 октября 16:55
30 окт 15:27 В Кирове завершился Открытый Кубок города по плаванию 30 окт 15:25 В Кирове проходит межрегиональный семинар по инициативному бюджетированию 30 окт 15:21 После ремонта улицу Спасскую приняли в эксплуатацию 30 окт 12:10 В Кирово-Чепецке может быть создан региональный центр по развитию хоккея с шайбой. 30 окт 11:19 Умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой 30 окт 11:17 Более трех десятков водителей за лето оштрафовали за парковку на газоне 30 окт 11:13 В правительстве рассмотрели проект бюджета на 2020 год 29 окт 18:02 В библиотеке №3 "Маяк" подвели итоги первой части проекта "Лепить - чудо творить" 29 окт 18:00 Вятскому Шаляпинскому обществу исполнилось 25 лет! 29 окт 17:58 В Кирове проходит Всероссийское совещание с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России
В Кирове проходит межрегиональный семинар по инициативному бюджетированию

В Кирове проходит межрегиональный семинар по инициативному бюджетированию

Сегодня, 15:25
99
Роман Четвериков
В Кирове проходит межрегиональный семинар по инициативному бюджетированию

Как вовлечь население в местное самоуправление на муниципальном уровне? Эта тема станет главной на открывшемся в областном центре межрегиональном семинаре. Опыт Кировской области в этом направлении по России считается передовым. Поэтому, знакомство с ним стало ключевым моментом первого дня  работы семинара.

Начиная с 2010 года, проект поддержки местных инициатив в Кировской области наиболее узнаваемая практика по России. Она еще и одна из самых действенных. Сформированы и реализованы на практике тысячи идей кировчан. Большинство инициатив направлено на обустройство придомовых территорий. Они уже стали гордостью для тех, кто принимал участие в разработке проектов. Их реализация осуществляется по всему региону.

СЕРГЕЙ ГРИДИН, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ВСЕМИРНОГО БАНКА:
«Идея делать первые шаги, переходить от одной небольшой территории к другому муниципалитету. А далее к территории всего региона. Вот именно все это делалось на территории Кировской области».

Сопровождение проектов идет на всех этапах и уровнях. Выстроена и система работы кураторов в муниципальных районах и городских округах. Региональный пример уже служит образцом для многих субъектов России. Кировский опыт развития инициативного бюджетирования дважды был отмечен МинФином. Поэтому, не случайно местом проведения семинара был выбран именно областной центр. Он собрал представителей органов власти, консультантов и экспертов в области поддержки местных инициатив.

АННА БЕЛЕНЧУК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АНАЛИЗА И РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ:
«Количество проектов, которые реализуются с помощью этой системы, достигло 19 тысяч. Общий объем финансирования составляет порядка 19 млрд. рублей в год. И сегодня мы обсудим перспективы развития этих технологий. В том числе и внедрение их в другие федеральные проекты».

Обменяться опытом между регионами задача семинара. В регионе проект ППМИ продолжает набирать обороты. На будущий год поступило свыше 400 инициатив от местных жителей. Сейчас идет проверка и доработка конкурсных заявок. Формироваться список планов, которые будут поддержаны из бюджетов, начнется в начале декабря.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама