В Кирове проходит межрегиональный семинар по инициативному бюджетированию

Как вовлечь население в местное самоуправление на муниципальном уровне? Эта тема станет главной на открывшемся в областном центре межрегиональном семинаре. Опыт Кировской области в этом направлении по России считается передовым. Поэтому, знакомство с ним стало ключевым моментом первого дня работы семинара.
Начиная с 2010 года, проект поддержки местных инициатив в Кировской области наиболее узнаваемая практика по России. Она еще и одна из самых действенных. Сформированы и реализованы на практике тысячи идей кировчан. Большинство инициатив направлено на обустройство придомовых территорий. Они уже стали гордостью для тех, кто принимал участие в разработке проектов. Их реализация осуществляется по всему региону.
СЕРГЕЙ ГРИДИН, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ВСЕМИРНОГО БАНКА:
«Идея делать первые шаги, переходить от одной небольшой территории к другому муниципалитету. А далее к территории всего региона. Вот именно все это делалось на территории Кировской области».
Сопровождение проектов идет на всех этапах и уровнях. Выстроена и система работы кураторов в муниципальных районах и городских округах. Региональный пример уже служит образцом для многих субъектов России. Кировский опыт развития инициативного бюджетирования дважды был отмечен МинФином. Поэтому, не случайно местом проведения семинара был выбран именно областной центр. Он собрал представителей органов власти, консультантов и экспертов в области поддержки местных инициатив.
АННА БЕЛЕНЧУК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АНАЛИЗА И РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ:
«Количество проектов, которые реализуются с помощью этой системы, достигло 19 тысяч. Общий объем финансирования составляет порядка 19 млрд. рублей в год. И сегодня мы обсудим перспективы развития этих технологий. В том числе и внедрение их в другие федеральные проекты».
Обменяться опытом между регионами задача семинара. В регионе проект ППМИ продолжает набирать обороты. На будущий год поступило свыше 400 инициатив от местных жителей. Сейчас идет проверка и доработка конкурсных заявок. Формироваться список планов, которые будут поддержаны из бюджетов, начнется в начале декабря.