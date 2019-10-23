В Кирове проходит межрегиональный семинар по инициативному бюджетированию

Как вовлечь население в местное самоуправление на муниципальном уровне? Эта тема станет главной на открывшемся в областном центре межрегиональном семинаре. Опыт Кировской области в этом направлении по России считается передовым. Поэтому, знакомство с ним стало ключевым моментом первого дня работы семинара.Начиная с 2010 года, проект поддержки местных инициатив в Кировской области наиболее узнаваемая практика по России. Она еще и одна из самых действенных. Сформированы и реализованы на практике тысячи идей кировчан. Большинство инициатив направлено на обустройство придомовых территорий. Они уже стали гордостью для тех, кто принимал участие в разработке проектов. Их реализация осуществляется по всему региону.Сопровождение проектов идет на всех этапах и уровнях. Выстроена и система работы кураторов в муниципальных районах и городских округах. Региональный пример уже служит образцом для многих субъектов России. Кировский опыт развития инициативного бюджетирования дважды был отмечен МинФином. Поэтому, не случайно местом проведения семинара был выбран именно областной центр. Он собрал представителей органов власти, консультантов и экспертов в области поддержки местных инициатив.Обменяться опытом между регионами задача семинара. В регионе проект ППМИ продолжает набирать обороты. На будущий год поступило свыше 400 инициатив от местных жителей. Сейчас идет проверка и доработка конкурсных заявок. Формироваться список планов, которые будут поддержаны из бюджетов, начнется в начале декабря.