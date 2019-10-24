В Кирове отметили день памяти жертв политических репрессий

Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Кирове, как и во многих других городах страны, прошли мероприятия, посвященные этой скорбной памятной дате.Память о массовых политических репрессиях - болезненная тема. Дети врагов народа сегодня - убеленные сединами старики. Средний возраст: 70- 80 лет. Они до дна испили чашу человеческого горя, пережили унижение, голод и нищету.По данным историков, в России в настоящее время живы около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. В их число, согласно Закону о реабилитации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения родителей.По традиции после митинга у памятника жертвам политических репрессий на Набережной Грина люди отправились на Мезринское кладбище к кресту, установленному в память о жертвах Большого террора. Именно здесь в братских могилах годы хоронили тех, кого расстреляли как "врагов народа" в 30-е годы прошлого века.Учеными установлено: на протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались целые сословия советского народа: было практически ликвидировано казачество и духовенство, обескровлено крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные, представители всех религиозных конфессий. Нобелевский лауреат Александр Солженицын называл бесконечный «поток» репрессированных в то время - «Волгой народного горя».