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В Кирове отметили день памяти жертв политических репрессий

В Кирове отметили день памяти жертв политических репрессий

Вчера, 17:48
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Иван Швецов
В Кирове отметили день памяти жертв политических репрессий

Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Кирове, как и во многих других городах страны, прошли мероприятия, посвященные этой скорбной памятной дате.

Память о массовых политических репрессиях - болезненная тема.  Дети врагов народа сегодня - убеленные сединами старики. Средний возраст: 70- 80 лет. Они до дна испили чашу человеческого горя, пережили унижение, голод и нищету.

ВИТАЛИЙ ЛЕУШИН, КИРОВЧАНИН:
«Репрессирован был папа в 1937 году, в августе, а я родился в сентябре, в погиб в 1943 году в Архангельской области, в лагерях».

По данным историков, в России в настоящее время живы около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. В их число, согласно Закону о реабилитации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения родителей.

ВЛАДИМИР ЖАРАВИН, ИСТОРИК, СОТРУДНИК ГАСПИКО:
«Я работаю в архиве, где хранятся судебно-следственные дела на репрессированных. И со многими делами, когда знакомишься, хочется, чтобы такого больше не было никогда».

По традиции после митинга у памятника жертвам политических репрессий на Набережной Грина люди отправились на Мезринское кладбище к кресту, установленному в память о жертвах Большого террора.  Именно здесь в братских могилах годы хоронили тех, кого расстреляли как "врагов народа" в 30-е годы прошлого века.

МАНСУР МАГДЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:
«Этот день очень памятный для всех нас, у всех, кто собрались были близкие репрессированы в эти страшные годы».

-  Я сам отношусь, несмотря на возраст к этой категории граждан. Немцев Поволжья, мою семью, бабку с дедом, целую республику выгнали с земли, много погибло.

 Учеными установлено: на протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались целые сословия советского народа: было практически ликвидировано казачество и духовенство, обескровлено крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные, представители всех религиозных конфессий. Нобелевский лауреат Александр Солженицын называл бесконечный «поток» репрессированных в то время - «Волгой народного горя».

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